Розсаду помідорів від хвороб врятує копійчаний засіб: настає сприятливий час

Посівний календар для розсади помідорів

Березень – початок нового посівного сезону. Дуже важливо вибрати сприятливі дні для висівання розсади різних овочів, зокрема, томатів. Ми вже розповідали, чим підгодувати часник у березні, а сьогодні ділимося, коли сіяти помідори та як захистити розсаду від хвороб та шкідників.

Сприятливі дні у березні для посадки томатів

У березні активізується підготовка до нового посівного сезону. Дачники та городники вже займаються посівом основних культур на розсаду, яка потім буде пересаджена у відкритий ґрунт.

Першого місяця весни є сприятливі дні для посіву розсади томатів: 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 березня.

Як захистити розсаду від хвороб

Не тільки рослини у відкритому грунті, а й розсада схильна до хвороб, грибків і шкідників. Захистити майбутній урожай допоможе простий копійчаний засіб — куркума, пише actualno.com.

Ця приправа діє як природне добриво та захищає розсаду від грибків, фітофторозу, гниття та інших хвороб. Куркума також активно стимулює зростання кореневої системи розсади, що допомагає рослині краще вбирати корисні речовини з ґрунту і робить її більш стійкою та сильною. Крім того, аромат цієї прянощі відлякує комах та інших шкідників від розсади.

До речі, ця пряність коштує справді небагато. Так, залежно від ваги, можна купити куркуму і за 1.40 грн. і за 42/47 грн. і за 140 грн. (але це за півкілограма).

Розчин для удобрення розсади

Приготувати розчин для поливання розсади із куркумою дуже просто. Змішайте 2 столові ложки порошку куркуми з 1 літром теплої води і додайте 10 грам молока. Таким розчином можна поливати розсаду помідорів після появи перших паростків. Робити це можна не частіше, ніж раз на два тижні.

Куркума для вбирання вологи та захисту від комах

Якщо грунт для розсади виявився занадто вологим, його можна "підсушити" за допомогою сухого порошку куркуми. Рівномірно розсипте приправу на поверхні грунту тонким шаром. Куркума вбере зайву вологу, а також стане гарним засобом для відлякування від рослин шкідників та комах.

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