День волонтера 5 грудня: листівки та привітання своїми словами до свята

Сьогодні саме час привітати близьких із днем волонтера

Щороку в Україні та світі відзначається Міжнародний день волонтера. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році для того, щоб привернути увагу до важливої ролі добровольців та подякувати їм за їхню безкорисливу працю.

В Україні День волонтера має особливе значення, а з цим святом можна вітати чи не кожного українця. У нашій країні волонтерський рух активізувався з 2014 року, коли почалася війна з Росією, а у 2022 році після повномасштабного вторгнення волонтерство набуло неймовірних масштабів.

Цього дня, 5 грудня, саме час привітати волонтерів зі святом та подякувати їм за внесок, який вони роблять, допомагаючи людям. "Телеграф" підготував гарні листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах.

Вітання та листівки з Днем волонтера

Зі святом! Ви є справжнім прикладом того, як доброта і рішучість можуть змінити світ. Ваше серце, повне співчуття, дає сили та надію тисячам людей. Дякуємо за вашу безкорисливу роботу та енергію!

***

Вітаю із Днем волонтера! Ваша допомога — це не просто дії, це врятовані життя та віра у краще завтра. Я щиро вдячний за кожну годину, яку ви віддаєте суспільству. Бажаю вам невичерпного запасу сил та натхнення!

Слава вам! Цього дня хочу від щирого серця подякувати вам за те, що ви робите для нашої країни. Ваша воля та сміливість рухають гори та наближають нашу перемогу. Нехай добро, яке ви віддаєте, повернеться до вас сторицею.

***

Із Днем добровольця! Ви — стрижень, на якому тримається наше суспільство у найважчі часи. Без вас було б нестерпно важко, ви наша незамінна підтримка. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена!

Вітаю! Те, що ви робите, виходить за межі звичайного обов’язку — це покликання душі. Ви запалюєте світло там, де, начебто, залишилася тільки темрява. Продовжуйте нести це тепло, і нехай воно зігріває вас самих.

***

З нашим святом! Дякую, що ви завжди там, де потрібна допомога, і не чекаєте нічого натомість. Ваша небайдужість — це головна сила України. Бажаю вам міцного здоров’я та перемоги, заради якої ми всі працюємо.

Вітаю! Ви справжні супергерої у звичайному житті, і ми бачимо це щодня. Ваша відданість справі надихає мільйони. Залишайтеся такими ж сильними та непохитними!

***

Із Днем волонтера! Ваша праця часто непомітна, але її результати колосальні та безцінні. Ви віддаєте свій час та сили, щоб полегшити чийсь біль. Низький вам уклін за вашу людяність та жертовність.

Вітаю від щирого серця! Дякую, що ви є. Ви довели, що звичайні люди можуть бути неймовірною опорою для країни. Бажаю, щоб у вашому житті було стільки ж радості, скільки добра ви даруєте іншим.

***

Зі святом! Ви — ангели-охоронці, які працюють без вихідних та втоми. Ви поєднуєте людей і не даєте нам здатися. Нехай ваші мрії про мирну та процвітаючу Україну обов’язково збудуться.

