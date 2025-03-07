Рассаду помидоров от болезней спасет копеечное средство: наступает благоприятное время

Посевной календарь для рассады помидоров

Март — начало нового посевного сезона. Очень важно выбрать благоприятные дни для засевания рассады разных овощей, в частности томатов. Мы уже рассказывали, чем подкормить чеснок в марте, а сегодня делимся, когда сеять помидоры и как защитить рассаду от болезней и вредителей.

Благоприятные дни в марте для посадки томатов

В марте активизируется подготовка к новому посевному сезону. Дачники и огородники уже занимаются посевом основных культур на рассаду, которая потом будет пересажена в открытый грунт.

В первый месяц весны есть благоприятные дни для посева рассады томатов: 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 марта.

Как защитить рассаду от болезней

Не только растения в открытом грунте, но и рассада подвержена болезням, грибкам и вредителем. Защитить будущий урожай поможет простое копеечное средство — куркума, пишет actualno.com.

Эта приправа действует, как природное удобрение и защищает рассаду от грибков, фитофтороза, гниения и других болезней. Куркума также активно стимулирует рост корневой системы рассады, что помогает растению лучше впитывать полезные вещества из почвы и делает его устойчивым и сильным. Кроме того, аромат этой пряности отпугивает насекомых и других вредителей от рассады.

К слову, эта пряность стоит действительно немного. Так, в зависимости от веса, можно купить куркуму и за 1.40 грн и за 42/47 грн и за 140 грн (но это за полкилограмма).

Раствор для удобрения рассады

Приготовить раствор для поливания рассады с куркумой очень просто. Смешайте 2 столовых ложки порошка куркумы с 1 литром теплой воды и добавьте 10 грамм молока. Таким раствором можно поливать рассаду помидоров после появления первых ростков. Делать это можно не чаще, чем раз в две недели.

Куркума для впитывания влаги и защиты от насекомых

Если почва для рассады оказалась слишком влажной, ее можно "подсушить" с помощью сухого порошка куркумы. Равномерно рассыпьте приправу по поверхности грунта тонким слоем. Куркума впитает лишнюю влагу, а также станет хорошим средством для отпугивания от растений вредителей и насекомых.

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