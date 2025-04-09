"Вор в законі" всесоюзного масштабу: що відомо про кримінального авторитета Васю "Коржа", і як виглядає його могила

Свого часу він був грозою кримінального світу

Олександр Кочев — гроза та "сірий кардинал" кримінального світу, впливовий "вор в законі", якого знають під прізвиськом Вася "Корж". Він більшу частину свого життя провів у в’язниці, готував втечі і жив за поняттями. Помер Вася Корж у віці 77 років, а на його могилі встановили незвичайний пам’ятник.

"Телеграф" розповість, що відомо про Васю "Коржа", який був знаковою фігурою у кримінальній спільноті всього Радянського союзу.

Вася "Корж" — що відомо про "вора в законі"

Олександр Іванович Кочев, відомий під прізвиськом Вася "Корж", народився 23 січня 1919 року. За одними даними, він народився в Артемі в Приморському краї, а за іншими — у Владивостоку. Його предки нібито походили з болгарських селян-переселенців. Його батьки багато працювали, тож дитиною він був наданий сам собі, його виховувала вулиця. Із дрібного щипача Олександр Кочев перетворився на грозу кримінального світу Васю "Коржа".

Відомо, що близько 54 років цей злочинець провів у місцях позбавлення волі, здійснивши 11 втеч та ще більше спроб втеч. При цьому ті, хто його знав, згадують Кочева, як розумну і принципову людину, яка жила за злодійським кодексом і була противником убивств. "Коронували" Васю "Коржа" у 22 роки — у 1942 році. Він мав великий авторитет у злочинному світі, і впливав на кримінальні справи в усьому Радянському союзі.

Кажуть, що саме Вася "Корж", потрапляючи на зону із самої молодості, розпочав так звану тюремну перебудову. Він вирішив згуртувати навколо себе кишенькових злодіїв, контролював "общак" і був їх покровителем. "Вор в законі" був людиною чесною і справедливою, він користувався повагою серед своїх і йому сильно діставалося від тюремних наглядачів. Його багато разів били, калічили та підставляли, але він зміг зберегти свій авторитет у світі злодійського життя та серед криміналітету.

Остання відсидка Васі "Коржа" закінчилася 1987 року. Однак, коли він вийшов на волю, піти йому було нікуди. За час у таборах він втратив усіх родичів та багатьох друзів. Однак залишилися друзі зі злодійського минулого, які допомогли хворому старому. Йому купили невелику квартиру у передмісті Харкова, де він і доживав останні дні.

У 77 років Олександр Кочев помер. Його поховали у Харкові на Лисій горі. А на могилі встановили незвичайний пам'ятник — валун з каменю, на якому скульптура Васі "Коржа", що сидить навпочіпки.

За мотивами життя Кочева в Росії було знято багато кінокартин, серіалів, документальних фільмів. На тему його біографії написано безліч матеріалів та розслідувань у ЗМІ. Він був справді серйозною фігурою в епоху криміналітету в Радянському Союзі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про життя та смерть київського кримінального авторитета "Діда". Він був із тих, хто займався пограбуваннями, але допомагав церквам у 90-х.