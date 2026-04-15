Не змінюйте плани та не ігноруйте конфлікти: суворі заборони на 15 квітня, які не варто порушувати

Наталія Дума
Гроші цього дня краще не позичати. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сьогодні варто бути обережними зі словами та фінансами

Цієї середи, 15 квітня, у церковному календарі об’єднує одразу кілька важливих вшанувань. День пам’яті святих апостолів від 70-ти — Аристарха, Пуда і Трохима, а також благовірного князя Мстислава Володимировича. Окремо цього дня вшановують і Вишгородську ікону Божої Матері — одну з найшанованіших святинь, пов’язаних із Київською Руссю.

Апостоли Аристарх, Пуд і Трохим належать до числа 70 учнів Христа — тих, хто поширював християнство після апостолів першого кола. Вони були сподвижниками апостола Павла, пережили переслідування і загинули мученицькою смертю за віру.

Князь Мстислав Володимирович — постать уже з української історії. Син Володимира Великого, він відомий як правитель, який укріплював державу і підтримував християнство. Вишгородська (Володимирська) ікона була привезена до Київської Русі з Візантії і довгий час зберігалася у Вишгороді. Їй приписують захисну силу — ікону пов’язують із порятунком міст і людей під час небезпек.

Традиції та прикмети 15 квітня

Цей день не має гучних обрядових ритуалів, але в церковній практиці він вважається часом для внутрішньої дисципліни. Віряни моляться за витривалість у складних обставинах і просять захисту — як духовного, так і фізичного.

  • день проходить спокійно і без різких подій — рік буде більш стабільним, ніж очікувалося;
  • з’являється несподівана перешкода — це сигнал переглянути план, а не тиснути далі;
  • цього дня вдається закрити давнє питання — у найближчі тижні відкриється нова можливість.

Що не можна робити 15 квітня

  • різко змінювати плани — якщо метатися і змінювати напрям, можна "розгубити" результат;
  • давати порожні обіцянки — необдумані обіцянки цього дня "повернуться" проблемами;
  • ігнорувати старі конфлікти — якщо цього дня уникати розмови, яку давно треба було провести, ситуація затягнеться на місяці;
  • позичати великі суми грошей — фінансові зобов’язання, взяті цього дня, можуть "затягнутися" і створити довгий тягар.

Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на квітень. Дізнайтеся, в які дати можна сіяти ті чи інші культури.

