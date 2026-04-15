Не змінюйте плани та не ігноруйте конфлікти: суворі заборони на 15 квітня, які не варто порушувати

Сьогодні варто бути обережними зі словами та фінансами

Цієї середи, 15 квітня, у церковному календарі об’єднує одразу кілька важливих вшанувань. День пам’яті святих апостолів від 70-ти — Аристарха, Пуда і Трохима, а також благовірного князя Мстислава Володимировича. Окремо цього дня вшановують і Вишгородську ікону Божої Матері — одну з найшанованіших святинь, пов’язаних із Київською Руссю.

Апостоли Аристарх, Пуд і Трохим належать до числа 70 учнів Христа — тих, хто поширював християнство після апостолів першого кола. Вони були сподвижниками апостола Павла, пережили переслідування і загинули мученицькою смертю за віру.

Князь Мстислав Володимирович — постать уже з української історії. Син Володимира Великого, він відомий як правитель, який укріплював державу і підтримував християнство. Вишгородська (Володимирська) ікона була привезена до Київської Русі з Візантії і довгий час зберігалася у Вишгороді. Їй приписують захисну силу — ікону пов’язують із порятунком міст і людей під час небезпек.

Традиції та прикмети 15 квітня

Цей день не має гучних обрядових ритуалів, але в церковній практиці він вважається часом для внутрішньої дисципліни. Віряни моляться за витривалість у складних обставинах і просять захисту — як духовного, так і фізичного.

день проходить спокійно і без різких подій — рік буде більш стабільним, ніж очікувалося;

з’являється несподівана перешкода — це сигнал переглянути план, а не тиснути далі;

цього дня вдається закрити давнє питання — у найближчі тижні відкриється нова можливість.

Що не можна робити 15 квітня

різко змінювати плани — якщо метатися і змінювати напрям, можна "розгубити" результат;

давати порожні обіцянки — необдумані обіцянки цього дня "повернуться" проблемами;

ігнорувати старі конфлікти — якщо цього дня уникати розмови, яку давно треба було провести, ситуація затягнеться на місяці;

позичати великі суми грошей — фінансові зобов’язання, взяті цього дня, можуть "затягнутися" і створити довгий тягар.

