Нещасливі діти "Залізної леді": де зараз син та донька Маргарет Тетчер і що про них відомо (фото)

Цього дня, 8 квітня, річниця смерті відомого політика Маргарет Тетчер

Маргарет Тетчер — легендарна політик та громадська діячка, яка увійшла в історію, як перша жінка на посаді прем’єр-міністра Великобританії. Проте успішна політична кар’єра стала на заваді у материнстві цієї великої жінки. Поки вона займалася державними справами, її діти — близнюки Марк і Керол — були представлені самі собі і не відчували материнської любові та турботи.

У річницю смерті Маргарет Тетчер "Телеграф" розповість, як склалася доля її дітей – сина Марка та доньки Керол.

Діти Маргарет Тетчер — що про них відомо

Влітку 1953 року Маргарет Тетчер готувалася балотуватися до Парламенту. Вона активно займалася політичною кар'єрою, маючи серйозні перспективи та великі амбіції. Проте, політичну діяльність довелося поставити на паузу, коли народилися діти. Причому, як зізнавалася Маргарет, вона до останнього не знала, що має народити близнюків.

Проте навіть у декреті політик часу не гаяла — вона пройшла шестимісячну практику в адвокатській конторі, що дозволило їй краще розбиратися в юридичних аспектах великої політики. Також у цей час Тетчер займалася ремонтом та облаштуванням будинку і пошуками няні для дітей. Незабаром вона повернулася до політики і таки зайняла посаду прем’єр-міністра Великобританії. Однак часу на дітей практично не залишилося.

Маргарет Тетчер з чоловіком та дітьми

Марк Тетчер — улюблений син, який не виправдав надії

Син Марк (як і його сестра-близнючка Керол) народився 15 серпня 1953 року, зараз йому 71 рік. Він не відзначався видатним інтелектом і поведінкою, прогулював уроки в елітній школі і часто хизувався досягненнями своєї матері перед однокласниками. Тому так і не завів друзів серед однолітків. Однак, незважаючи на все це, він був улюбленцем у матері. Маргарет Тетчер вважала, що дочка Керол "пробивніша" і впорається сама, а от синові потрібно допомагати.

Відомо, що Марк Тетчер тричі намагався закінчити бухгалтерські курси, пробував займатися бізнесом та захоплювався участю в автоперегонах. Проте в жодній із цих сфер не зміг досягти успіху.

У 1987 році Марк одружився з Діаною Бергдоф, яка була спадкоємицею прибуткового бізнесу з перепродажу машин. Разом із дружиною син Тетчер вирушив жити до Африки, де в нього народилося двоє дітей, і раптово став багатим та успішним. Подейкували, що син прем'єр-міністра отримував комісійні за посередництво в угодах, укладених в арабських країнах його матір'ю.

У 2004 році Марк Тетчер став фігурантом гучного міжнародного скандалу — влада Екваторіальної Гвінеї звинуватила його в спробі організації державного перевороту. За це він отримав умовний термін та сплатив штраф у розмірі 265 тісяч фунтів стерлінгів. А його мати-політик відчувала глибоке почуття сорому за вчинок Марка, хоч він сам це і заперечував.

Через кілька років після скандалу Марк розлучився з дружиною та виїхав до Іспанії. Там він у 2008 році знову одружився — його обраницею стала дочка заможного лондонського девелопера Джейн Рассел. Ні мати, ні сестра не отримали запрошення на весілля.

Керол Тетчер — нелюба дочка помстилася "Залізній леді"

Керол Тетчер народилася того ж 1953 року 15 серпня, зараз їй теж 71 рік. Її стосунки з матір’ю-політиком завжди були натягнутими, вона почувала себе "на другому місці". І це при тому, що була набагато талановитішою, розумнішою і спокійнішою, ніж її брат Марк.

Дочка "Залізної леді" здобула освіту в Університетському коледжі Лондона і почала працювати журналісткою Після коледжу, якийсь час Керол прожила в Австралії, потім повернулася до Лондона, спробувала свої сили в політичній журналістиці.

Однак, як зізнавалася жінка, щоб вона не робила, вона завжди почувала себе недолюбленою та неповноцінною. А ще заздрила братові, який на той час одружився з гарною дівчиною і народив двох дітей. Тим часом особисте життя самої Керол не склалося — вона ніколи не були одружена і не має дітей.

Свого часу Керол Тетчер стала репортером популярної вечірньої телепередачі BBC The One Show. Потім вона стала учасницею в австралійському реаліті-шоу про виживання в джунглях, яке зрештою виграла, отримавши 40 тисяч фунтів.

У 2000-х роках Керол остаточно зіпсувала стосунки з сім’єю, почавши видавати статті з провокаційними назвами, типу: "Керол: Я звинувачую Марка у муках мами" або "Як BBC зганьбила мою матір". Остаточною крапкою у стосунках із матір’ю стала книга Керол під дивною назвою "Заплив в акваріумі із золотими рибками". У ній вона розповіла про "старече недоумство" Маргарет Тетчер, яке нібито стала помічати за матір’ю.

Керол навіть перед смертю в 2013 році не змогла пробачити матір і не поновила з нею теплі стосунки. З братом Марком жінка також не спілкується, як і з племінниками. Вона так і не створила своєї родини, відомо, що зараз вона живе у Швейцарії.

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