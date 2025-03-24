Ангел смерті чи закохана дівчина? Як виглядає найзагадковіша могила на сільському кладовищі на Тернопільщині

Ця могила оповита легендами і виглядає дуже незвичайно

У селищі Микулинці на Тернопіллі на місцевому кладовищі є незвичайна могила, оповита легендами. Це поховання датується 1841 роком, але написи на ньому майже не збереглися. Однак виглядає ця могила дуже незвично і навіть загадково.

"Телеграф" розповість, що відомо про могилу та незвичайну скульптуру на ній, яка вже почала розсипатися від часу.

Могила, оповита легендами

Місцева журналістка Ірина Небесна розповіла легенду, яку почула від своєї бабусі. Відповідно до цієї історії, колись давно у Тернополі жила бідна дівчина, закохана у художника. Але мачуха її недолюблювала і збиралася видати молоду дівчину за старого заможного чоловіка. На свою адресу падчерка часто чула від мачухи прокльони: "А щоб тобі ворони плечі клювали".

У ніч напередодні весілля з некоханим багатієм дівчина пішла на цвинтар до могили матері. Там вона довго плакала і втомлена заснула на могилі, а на ранок так і замерзла на смерть, схилившись над склепом. І голодні ворони таки поклювали їй плечі. Батько на згадку про доньку поставив відповідну скульптуру: дівчина спить, схилившись на труну мами, з весільним вінком в одній руці та великим пензлем – символом любові до художника – в іншій. А на плечах у неї дві великі ями – де її поклювали птахи.

Загадкова могила на цвинтарі в Микулинцях

Легенда, звичайно, красива, проте насправді все може бути інакше. За словами журналістки, на стародавній могилі є пошкоджена часом епітафія, але з напису можна зрозуміти, що спочиває в цій могилі чоловік, бо там збереглися слова "народився" та "помер". А дівчина з вінком та пензлем художника в руці — це може бути Ангел смерті, крила якого зруйнувалися, а в руках у нього не пензлик, а смолоскип. Такі скульптури Ангелів смерті були поширені серед цвинтарних скульпторів того часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найбільш помпезних та загадкових могил на Байковому цвинтарі у Києві. І комусь вона належить.