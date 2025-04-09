"Вор в законе" всесоюзного масштаба: что известно про криминального авторитета Васю "Коржа", и как выглядит его могила

В свое время он был грозой криминального мира

Александр Кочев — гроза и "серый кардинал" криминального мира, влиятельный "вор в законе", которого знают под прозвищем Вася "Корж". Он большую часть своей жизни провел в тюрьме, совершал побеги и жил по понятиям. Умер Вася "Корж" в возрасте 77 лет, а на его могиле установили необычный памятник.

"Телеграф" расскажет, что известно про Васю "Коржа", который был знаковой фигурой в криминальном сообществе всего Советского союза.

Вася "Корж" — что известно про "вора в законе"

Александр Иванович Кочев, известный под прозвищем Вася "Корж", родился 23 января 1919 года. По одним данным, он родился в Артеме в Приморском крае, а по другой — во владивостоке. Его предки якобы походили из болгарских крестьян-переселенцев. Его родители много работали, так что ребенком он был предоставлен сам себе, его воспитывала улица. И из мелкого щипача, Александр Кочев превратился в грозу криминального мира Васю "Коржа".

Известно, что около 54 лет этот преступник провел в местах заключения, совершив 11 побегов и еще больше попыток побегов. При этом те, кто его знал, вспоминают Кочева, как умного и принципиального человека, который жил по воровскому кодексу и был противником убийств. "Короновали" Васю "Коржа" в 22 года — в 1942 году. Он пользовался большим авторитетом в преступном мире, и имел влияние на криминальные дела во всем Советском союзе.

Говорят, что именно Вася "Корж", попадая на зону с самой молодости, начал так называемую тюремную перестройку. Он решил сплотить вокруг себя карманников, контролировал "общак" и был покровителем. "Вор в законе" был человеком честным и справедливым, он пользовался уважением среди своих и ему сильно доставалось от тюремных надзирателей. Его много раз избивали, калечили и подставляли, но он смог сохранить свой авторитет в мире воровской жизни и среди криминалитета.

Последняя отсидка Васи "Коржа" закончилась в 1987 году. Однако, когда он вышел на волю, пойти ему было некуда. За время по лагерям он потерял всех родственников и многих друзей. Однако остались друзья из воровского прошлого, которые помогли больному старику. Ему купили небольшую квартиру в пригороде Харькова, где он и доживал свои последние дни.

В 77 лет Александр Кочев умер. Его похоронили в Харькове на Лысой горе. А на могиле установили необычный памятник — валун из камня, на котором скульптура сидящего на корточках Васи "Коржа".

К слову, по мотивам жизни Кочева в России были сняты много кинокартин, сериалов, документальных фильмов. На тему его биографии написано множество материалов и расследований в СМИ. Он был действительно серьезной фигурой в эпоху криминалитета в Советском союзе.

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