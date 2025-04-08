Займався пограбуваннями та допомагав церквам у 90-х: що відомо про життя та смерть київського кримінального авторитета "Діда"

Київський бандит "Дід" був широко відомий у Києві у 90-х роках

Володимир Кисіль — колишній спортсмен, який у 90-х роках став впливовим кримінальним авторитетом на прізвисько Дід. За своє життя він встиг і у в’язниці відсидіти, і збудувати кримінальне угруповання і навіть стати депутатом. Він трагічно загинув у ДТП і був похований біля церкви, якою опікувався за життя.

"Телеграф" розповість, що відомо про життя та смерть київського кримінального авторитета Діда.

Київський бандит Дід — що про нього відомо

Володимир Карпович Кисіль – справжнє ім’я кримінального авторитета Діда, пише storyboom.com.ua. Він народився у селі Григорівка, Обухівського району, Київської області. Як і багато бандитів із 90-х Кисіль за молодості захоплювався спортом, і навіть закінчив Київський Інститут фізкультури — він професійно займався боротьбою.

Проте спортивну кар’єру будувати Володимир не став і подався до кримінального світу. Вже у 1981 році він отримав свій перший кримінальний термін — за грабіж. А на початку 90-х організував свою банду у Московському районі Києва. Угруповання Діда займалося контрабандою, грабежами, здирництвом, валютними махінаціями на чорному ринку та "кришуванням" різних столичних закладів.

Зароблені "брудні" гроші кримінальний авторитет вкладав і у легальні бізнеси. Так, наприклад, Кисіль вклав серйозний капітал у "Нафтогаз України". Є відомості про те, що Дід відрізнявся від інших кримінальних авторитетів тим, що, будучи покровителем багатьох українських підприємців, не обдирав їх, а навпаки давав розвиватися та будувати бізнеси.

Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС Києва затримало Володимира Киселя восени 1997 року. Його помістили до СІЗО, проте впливові друзі внесли заставу і бандита випустили на волю. Навіть кримінальні справи не завадили Дідові стати депутатом. Також він був президентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.

Перша спроба вбивства Киселя відбулася у листопаді 2003 року — в його автомобіль заклали бомбу. Проте від вибуху постраждав лише водій, а сам бандит залишився неушкодженим. Через шість років – у травні 2009 року Дід загинув у ДТП. Він їхав житомирською трасою і, не вписавшись у поворот, врізався в стовп, розбившись на смерть. Відомо, що Володимира Киселя поховали біля однієї з церков, якою за життя активно опікувався і допомагав грошима.

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