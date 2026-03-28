Чому на цвинтарі краще вимкнути телефон: священик нагадав золоте правило у поминальні дні

Не варто турбувати спочилих

Поминальні дні — це час особливої духовної зосередженості після святкування Великодня, проте часто сучасні гаджети та метушня заважають головній меті відвідування кладовищ. Священник ПЦУ та військовий капелан о. Тарас Видюк пояснив, як правильно поводитися на місцях спочинку, щоб не порушити спокій померлих та почуття навколишніх.

У розмові з виданням "Телеграф" отець Тарас зазначив, що багато вірян фокусуються на зовнішніх атрибутах, забуваючи про внутрішній стан. Хоча церква не висуває жорстких вимог до одягу, головним критерієм залишається повага та стриманість. За словами священника, гучні розмови чи недоречна поведінка порушують атмосферу поминання.

Не слід кричати, сваритися, або використовувати телефон у гучному режимі. Кожен приходить сюди з власним смутком і молитвою, тому важливо створити атмосферу тиші та благоговіння Тарас Видюк священник ПЦУ і військовий капелан ЗСУ

Коли вже людина залишає кладовище, варто озирнутися, перехреститися, звернутися до Бога з молитвою про прощення та спокій для душі померлого, а також подумки висловити теплі спогади й благословення.

Також Тарас Видюк розповів "Телеграфу", чи є вікові обмеження під час відвідування кладовища дітьми у поминальні дні.