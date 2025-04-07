Його труну ніс навіть Янукович? Як виглядає могила найвпливовішого львівського бандита Ореста Завінського

Навіть після смерті кримінальному авторитету не дали спокою – його могилу осквернили

Орест Завінський, якого у 90-ті знали як впливового львівського кримінального авторитета Завіню, загинув у червні 1994 року від кулі кілера. На його похорон у Львові зібралося багато впливових людей та бандитів з усієї України. Подейкують, що там був навіть Віктор Янукович. А після похорону могилу Завіні спочатку осквернили, а потім взагалі змінили її вигляд.

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Ореста Завінського, і як тепер виглядає його могила у Брюховичах під Львовом.

Львівський бандит Завіня — що про нього відомо

Орест Завінський був відомим у Львові кримінальним авторитетом. Він став лідером злочинного угруповання "Рокс", яке займалося рекетом, збутом наркотиків та викраденням автомобілів. При цьому він був "інтелігентним бандитом" — не підтримував насильство та вирішення конфліктів насильницьким шляхом.

Подейкують, що у 90-ті Завіня зібрав кілька "сходок" із місцевими бандитськими угрупованнями, на яких змусив їх укласти пакт про поділ сфер впливу та підписати своєрідне перемир’я. Таким чином угруповання не мали воювати між собою і кожен займався своєю злочинною справою.

Львів у 90-х роках

Відомо, що в молодості Орест Завінський встиг двічі відсидіти у в’язниці — спочатку за хуліганство та опір міліції, вдруге — за вимагання. Ходили чутки, що Завінський був антирадянським діячем і за ним пильно стежив КДБ, проте підтверджень цьому немає. Також казали, що в Москві Завіня був коронований як "злодій у законі".

Орест Завінський намагався легалізувати власний бізнес. Він вкладав "брудні" гроші у розвиток приватних готелів та Львівського аеропорту. Проте не встиг повністю вийти з тіні та стати чесним бізнесменом.

Вбивство, похорон та могила Завіні

Кримінального авторитету Ореста Завінського вбили 21 червня 1994 року біля багатоповерхівки на Левандівці, де він жив із дружиною та дітьми. Це сталося на очах його двоюрідного брата Юрія, з яким вони разом вийшли з дому близько опівночі. Невідомі відкрили вогонь по Завіні, смертельно його поранили та стікли на білій "дев’ятці".

Знайти кілерів так і не вдалося. Спочатку в цьому вбивстві підозрювали кавказькі ОЗУ, проте вони не взяли на себе провину. Однак подейкували, що після вбивства Завінського у Львові та області прокотилася хвиля замовних вбивств.

Поховали Ореста Завінського на цвинтарі у Брюховичах, біля Львова. На поминальній церемонії тоді зібралися не лише кримінальні авторитети з різних українських міст та областей, а й звичайні люди. А міліція навіть перекрила рух у місті під час похорону.

До речі, у мережі є коментар ймовірного очевидця похорону кримінального авторитета, який стверджує, що на жалобній церемонії був присутній Віктор Янукович. Більше того, він навіть допомагав нести труну із тілом Завінського.

У 2017 році з’явилася інформація, що невідомі осквернили могилу кримінального авторитета Ореста Завінського. Вандали чи то мисливці за цінними металами відпилили голову та крила бронзовій скульптурі ангела, яку встановили на могилі бандита.

А вже у грудні 2024 року в мережі з’явилося відео Олега Циганока, який побував на цвинтарі та показав нову могилу Завіні. Тепер це непримітна плита із чорного глянсового мармуру з великим рельєфним хрестом, ім’ям та датами. Вона абсолютно нічим не виділяється і виглядає навіть трохи занедбаною.

Так зараз виглядає могила Ореста Завінського

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає старовинний єврейський цвинтар на Рівненщині. На ньому всі могили пронумеровані, є відеоспостереження.