Вітаємо з останнім дзвоником! Теплі побажання випускникам у прозі та яскравих листівках

Побажайте випускникам успіхів у виборі життєвого шляху

У п’ятницю, 30 травня, у більшості українських шкіл пролунає останній дзвоник. Для випускників він ознаменує не просто завершення навчального року, а прощання з дитинством та важливий крок у доросле життя.

Попереду на наших випускників чекають нові горизонти, перші серйозні вибори та початок зовсім іншого шляху. Їм знадобиться сміливість, впевненість у собі та підтримка близьких та рідних.

"Телеграф" із цього приводу підготував добірку барвистих листівок та побажань своїми словами. Надішліть їх своїм випускникам та побажайте нових звершень та удачі у виборі професії.

З Останнім дзвоником 2025

Пролетіли шкільні роки — попереду довгий та дорослий шлях, важливі рішення та серйозні завдання. Нехай будь-який зроблений вибір виявиться вірним, а будь-який крок — правильним. Легких починань та великих успіхів. І найголовніше – не треба нічого боятися. Будь відкритим для всього і світ буде відкритий!

Вітаємо з останнім дзвоником

Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!

Як привітати з Останнім дзвоником 2025

Вітаю з останнім дзвоником! Це період, коли закінчується один етап і починається інший. Тому бажаю поновлення, нових ідей, натхнення, гарного відпочинку і перезавантаження перед наступним роком!

Листівки з Останнім дзвоником 30 травня

Ось і прийшов до нас Останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості і захопленості від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!

Гарні привітання з Останнім дзвоником

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