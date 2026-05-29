Потягнуть на дно? Священник розповів, чи можна купатись у Русальний тиждень

Як церква ставиться до русалок

Русальний тиждень, під час якого нібито не можна купатися через страх перед "русалками", має язичницьке походження і не пов’язаний із християнським вченням. У Православній Церкві України наголошують: віра не повинна ґрунтуватися на забобонах чи страху перед народними міфами.

Про це "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк.

За його словами, уявлення про те, що тиждень після Трійці — русальний, і купатись у річці не можна, бо "потягнуть на дно", походять не з християнства, а зі стародавніх язичницьких вірувань. Вони приписували природним силам і духам особливу містичну владу.

"Православне богослов’я не визнає "русалок" як реальних істот, які можуть шкодити людині. Церква не вчить, що у певний тиждень вода стає "нечистою" або що людину можуть забрати якісь духи", – сказав Видюк.

Він пояснив, що для християнина головним є віра в Бога, а не страх перед народними забобонами чи міфологічними персонажами.

"Ми не повинні жити у страху перед "русалками" чи іншими народними образами, адже віра будується не на язичницьких легендах, а на довірі до Бога, молитві та здоровому глузді", – резюмував священник.

