Поздравляем с последним звонком! Теплые пожелания выпускникам в прозе и ярких открытках

Пожелайте выпускникам успехов в выборе жизненного пути

В пятницу, 30 мая, в большинстве украинских школ прозвучит последний звонок. Для выпускников он ознаменует не просто завершение учебного года, а прощание с детством и важный шаг во взрослую жизнь.

Впереди наших выпускников ждут новые горизонты, первые серьезные выборы и начало совершенно другого пути. Им потребуется смелость, уверенность в себе и поддержка близких и родных.

"Телеграф" по этому поводу подготовил подборку красочных открыток и пожеланий своими словами. Отправьте их своим выпускникам и пожелайте новых свершений и удачи в выборе профессии.

С Последним звонком 2025

Пролетели школьные годы — впереди долгий и взрослый путь, важные решения и серьезные задачи. Пусть любой сделанный выбор окажется верным, а любой шаг — правильным. Лёгких начинаний и больших успехов. И самое главное − не нужно ничего бояться. Будь открытым для всего, и мир будет открыт!

Поздравляем с Последним звонком

Поздравляю тебя с праздником чудесным – с праздником Последнего звонка! Желаю тебе хорошо отдохнуть и все лето пусть пройдет, как сплошной праздник! Желаю тебе многого вдохновения, удачи, чудес – пусть хорошее настроение всегда будет с тобой!

Как поздравить с Последним звонком 2025

Поздравляю с последним звонком! Это период, когда кончается один этап и начинается другой. Потому желаю обновления, новых идей, вдохновения, хорошего отдыха и перезагрузки перед следующим годом!

Открытки с Последним звонком 30 мая

Вот и пришел к нам последний звонок! Радостно и весело шумит школьная детвора. Желаю всем ученикам ошеломляющих летних каникул. Выпускникам отличного старта на жизненном пути. А учителям – гордости и восторга от успехов своих учеников! Счастья вам и прекрасного отдыха!

Красивые поздравления с Последним звонком

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День бабушки в Украине. Не ошибитесь с датой.