"Вдалих" днів буде вкрай мало: прикрашайте ялинку в ці дати, щоб 2026 рік приніс достаток і щастя

Новий рік не за горами, а Вогняний Кінь вимагає правильного настрою. Щоб залучити в будинок успіх і достаток, важливо знати не тільки як правильно прикрашати ялинку, але і в які дати це принесе найбільшу користь.

Мольфар Максим Гордєєв на своїй сторінці в Instagram назвав "вдалі" дати для прикрашання новорічного дерева. Варто їх запам’ятати!

У які дні варто прикрашати ялинку 2026

За словами мольфара, у грудні є п’ять особливих днів, коли прикрашання ялинки особливо ефективне. Залежно від обраної дати у ваше життя можуть прийти радість, гармонія та інші позитивні енергії.

13 грудня: прикрашання ялинки в цей день залучить гармонію в дім, а весь 2026 рік вам супроводжуватиме фортуна;

20 грудня: обрана дата принесе масу нових можливостей та позитивних починань;

Прикрашання ялинки на Новий рік 2026, Фото: ШІ

Але є й інші "магічні" дати, орієнтовані на місячний календар. Як зазначає Baltimore Chronicle, "вдалими" виявляться чотири дні:

20 грудня (Молодий місяць): ідеальний день для встановлення ялинки — енергія дня допомагає починанням легко втілюватися в життя і задає потужний старт новим цілям.

25 грудня (Зростаючий Місяць): прикрашання ялинки в цей день подарує відчуття стабільності та надійності;

