Село зі старовинним кладовищем польської шляхти, про яке ходять моторошні легенди: де воно в Україні і як туди потрапити
Це село з багатою історією та незвичайним кладовищем
В Україні багато сіл та міст із цікавими назвами, багатою історією та знаменитими пам’ятками. Одне з таких — село Струсів, що на Тернопільщині.
Що варто знати:
- Село Струсів розташоване на Тернопільщині і відоме старовинним польським кладовищем
- Населений пункт був вперше згаданий у 1414 році та змінив назву на Струсів на честь роду украънських шляхтичів
- Навколо старовинного кладовища ходять місцеві легенди про привид молодої дівчини-утопленниці
"Телеграф" розповідає, що відомо про це село, чим воно знамените і чим приваблює туристів.
Село Струсів — де воно і чим цікаве
Село Струсів розташоване у Микулинецькій селищній громаді Тернопільського району Тернопільської області. Адміністративний центр колишньої Струсівської сільської ради. За даними за 2007 рік, населення становить близько 1 465 осіб.
В історичних джерелах населений пункт вперше згадується у 1414 році під назвою Підбогородиче. А в 1434 поселення належало деякому Янушу Кердею з Орініна. Вже на початку XVI століття поселення змінило власників, а разом із ними і назву — на Струсів. Це на честь славного та давнього за походженням роду українських шляхтичів Струсів.
У цьому населеному пункті, який знаходиться по трасі "Чернівці — Тернопіль", є багато історичних пам’яток, тож подивитися точно буде на що.
Серед них — Костел Святого Антонія (1903), греко-католицька церква Святого Миколая (1930), руїни замку Голухівського, Синагога — пам’ятка архітектури місцевого значення XIX ст., палац Потоцького та старий млин 1911 року.
Однак найбільше уваги привертає старовинне кладовище, що розташоване на краю села біля самої траси. Це місце поховання представників польської шляхти, яка жила у цих краях у часи, коли Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини. Вважається, що некрополь був заснований у XIX столітті, в ньому переважно ховали представників місцевої шляхти, інтелігенції та духовенства.
Старовинне польське кладовище у Струсові овіяне легендами. Серед місцевих жителів ходить чутка про молоду потопельницю. Дівчина, за переказами, наклала на себе руки, втопившись у водах річки Серет через нерозділене кохання. Кажуть, що поховали її на цьому старовинному польському цвинтарі, але подалі від інших могил.
Місцеві переказують, що тихими вечорами на пагорбах біля кладовища у Струсові можна почути плач молодої потопельниці. А деякі кажуть, що навіть бачили силует дівчини-самовбивці у білому вбранні.
