Село зі старовинним кладовищем польської шляхти, про яке ходять моторошні легенди: де воно в Україні і як туди потрапити

В Україні багато сіл та міст із цікавими назвами, багатою історією та знаменитими пам’ятками. Одне з таких — село Струсів, що на Тернопільщині.

Що варто знати:

Село Струсів розташоване на Тернопільщині і відоме старовинним польським кладовищем

Населений пункт був вперше згаданий у 1414 році та змінив назву на Струсів на честь роду украънських шляхтичів

Навколо старовинного кладовища ходять місцеві легенди про привид молодої дівчини-утопленниці

"Телеграф" розповідає, що відомо про це село, чим воно знамените і чим приваблює туристів.

Село Струсів — де воно і чим цікаве

Село Струсів розташоване у Микулинецькій селищній громаді Тернопільського району Тернопільської області. Адміністративний центр колишньої Струсівської сільської ради. За даними за 2007 рік, населення становить близько 1 465 осіб.

Вид на село Струсів з пагорбів біля траси. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

В історичних джерелах населений пункт вперше згадується у 1414 році під назвою Підбогородиче. А в 1434 поселення належало деякому Янушу Кердею з Орініна. Вже на початку XVI століття поселення змінило власників, а разом із ними і назву — на Струсів. Це на честь славного та давнього за походженням роду українських шляхтичів Струсів.

Вид на село Струсів. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

У цьому населеному пункті, який знаходиться по трасі "Чернівці — Тернопіль", є багато історичних пам’яток, тож подивитися точно буде на що.

Серед них — Костел Святого Антонія (1903), греко-католицька церква Святого Миколая (1930), руїни замку Голухівського, Синагога — пам’ятка архітектури місцевого значення XIX ст., палац Потоцького та старий млин 1911 року.

Костел святого Антонія в селі Струсів

Палац Потоцьких у селі Струсів

Однак найбільше уваги привертає старовинне кладовище, що розташоване на краю села біля самої траси. Це місце поховання представників польської шляхти, яка жила у цих краях у часи, коли Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини. Вважається, що некрополь був заснований у XIX столітті, в ньому переважно ховали представників місцевої шляхти, інтелігенції та духовенства.

Старовинне кладовище польської шляхти у Струсові. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

Старовинне польське кладовище у Струсові овіяне легендами. Серед місцевих жителів ходить чутка про молоду потопельницю. Дівчина, за переказами, наклала на себе руки, втопившись у водах річки Серет через нерозділене кохання. Кажуть, що поховали її на цьому старовинному польському цвинтарі, але подалі від інших могил.

Місцеві переказують, що тихими вечорами на пагорбах біля кладовища у Струсові можна почути плач молодої потопельниці. А деякі кажуть, що навіть бачили силует дівчини-самовбивці у білому вбранні.

Старовинне польське кладовище у Струсові. Фото: Галина Струс, "Телеграф"

