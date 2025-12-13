Кумедне на слух, але має моторошну легенду. На Волині є село з незвичною назвою (фото)

Вперше село згадується ще у XVI столітті

Українські села сповнені дивовижних історій, які, мабуть, пояснюють походження багатьох їхніх назв. На Волині, наприклад, розташоване село Сушибаба, із яким пов’язана трагічна легенда.

Це село знаходиться у Турійській селищній громаді Ковельського району. "Телеграф" вирішив дізнатися детальніше про населений пункт.

Що відомо про село Сушибаба на Волині

Це українське село одразу привертає увагу своєю назвою та викликає усмішку, але, ймовірно, за ним ховається моторошна легенда. Вперше населений пункт згадується ще в XVI столітті: у документах 1588 зустрічається запис про "селце Сушибабу". Згодом воно входило до складу Новодворської волості Володимир-Волинського повіту Волинської губернії.

Село Сушибаба на Волині

Сучасний адміністративний статус села було визначено у 2020 році: у червні Сушибаба увійшла до Турійської селищної громади, а у липні, після адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Турійського району, — до складу Ковельського району.

Жителі Сушибаби, 1916 рік

Згідно "Вікіпедії", станом на 2001 рік у селі проживало 122 особи. Але свіжіших даних про чисельність населення немає.

Село Сушибаба в Україні

Що стосується походження назви селища, то є різні версії. Мешканка села Палагія Дислюк розповіла телеканалу "Конкурент TV", що одна з них пов’язана з жінкою, яка засохла у дуплі груші, ховаючись від нападу татар. Вона не змогла вибратися, загинула там й її знайшли, коли дерево зрубали. Звідси нібито і з’явилася назва "Сушибаба" — "баба засохла в дуплі".

Село Сушибаба у Волинській області

Інша версія пов’язує назву села із болотами, яких раніше було багато на цій місцевості. Одне з боліт називали "Бабою", а потім воно висохло, край почали називати "Сушибабою".

Село Сушибаба пов’язане з моторошною легендою

