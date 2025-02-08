Працює 125 років: як виглядає найстаріший кондитерський магазин Харкова

Цей магазин викликає теплі спогади у багатьох поколінь

У всіх містах є знакові місця, які стають частиною їхньої історії та культури. Це затишні кафе, старовинні магазини та знамениті сквери, які знають та пам’ятають різні покоління. У Харкові одним із таких місць є кондитерський магазин "Ведмедик" на площі Конституції, який працює вже 125 років. Його знають і люблять багато мешканців та гостей міста.

Раніше ми ділилися історією схожого магазину в Одесі, а тепер розповімо про легендарний харківський "Ведмедик".

Історія магазину розпочалася у 1900 році. Тоді він відкрився під вивіскою "Жорж Борман". Це був фірмовий магазин відомої кондитерської фабрики Жоржа Бормана, яка працювала з 1896 року на вулиці Коцарській. Зараз ця фабрика відома як "Бісквіт-Шоколад". З моменту свого відкриття магазин зберіг свій профіль, радуючи городян солодощами.

В цій будівлі відкрився кондитерський магазин

Інтер’єр магазину було виконано у стилі бароко. Високі стелі прикрашені старовинною ліпниною та витонченими люстрами, а стіни вздовж торгового залу займали масивні дерев’яні шафи з позолотою та дзеркалами. Вітрини розмальовані квітковими візерунками та історичними сюжетами, а всередині можна побачити ефектні піраміди з цукеркових коробок. Увечері фасад магазину освітлювався гасовими та електричними лампами, залучаючи покупців. Дизайн інтер’єру розробив відомий харківський майстер-червонодеревник Москаленко.

Вітрина магазину Жорж Борман

Асортимент магазину був винятковим: шоколад, мармелад, зефір, льодяники, торти, какао, печиво, сиропи – всі продукти виготовлялися з натуральних інгредієнтів, що забезпечило їм популярність серед покупців. Неабияку роль в успіху продукції відіграла її елегантна упаковка, що стала справжнім брендом. Кожну коробку захищав державний герб, який гарантував справжність та якість.

Засновник магазину не лише продавав солодощі, а й популяризував знання серед покупців. У продажу з’явилися цукерки із серійними етикетками, на яких можна було знайти портрети відомих письменників, а також цитати з їхніх творів. Інші серії фантиків пропонували зібрати колекції комах, моделі літаків чи вивчити географію. Це стало оригінальним маркетинговим ходом, який приваблював покупців.

1922 року, після націоналізації фабрики "Жорж Борман", магазин перейменували на "Жовтень". Після Другої світової війни магазин отримав нову назву — "Кондитерські вироби на Тевелєва", на честь площі, яка з 1920 по 1975 носила ім’я Мойсея Тевелєва. Лише 1974 року магазин отримав свою нинішню назву — "Ведмедик". Чому саме так його назвали, певної інформації нема.

"Ведмедик", Харків, 1974 рік

Попри всі історичні зміни, магазин зумів зберегти унікальну атмосферу та інтер’єр початку ХХ століття. У XXI столітті він став фірмовим магазином Харківської бісквітної фабрики та залишався єдиним вцілілим кондитерським магазином ХХ століття у місті.

Проте навесні 2022 року під час ракетного обстрілу Харкова його вітрини було розбито. Проте "Ведмедик" залишається важливою частиною історії та одним із символів Харкова.