Тут були кінотеатр та синагога: як виглядала Сумська в Харкові до появи Ave Plaza

До того як на Сумській, 10 виріс сучасний торговий центр, тут вирувало інше життя

Сьогодні Харків неможливо уявити без сучасних торгових центрів. Деякі з них, як "Караван" і "Дафі", з’явилися на місці пустирів. А торговельно-офісний центр Ave Plaza збудували в самому серці міста на Сумській, 10 замість нової філармонії.

"Телеграф" пропонує дізнатися, який вигляд мала ділянка Сумської до появи Ave Plaza та яку історію приховує цей куточок Харкова.

На розі вулиці Сумської та Театральної площі, де тепер височіє ТЦ, знаходилася забудова, яка кілька разів змінювалася. Відомо, що у 1848 році на цьому місці збудували будинок заввишки у два з половиною поверхи. На початку 1880-х років володіння перейшло статському раднику Євгену Михайловичу Деларю та його дружині Анні. Саме для них у 1866-му архітектор Денісєнков збудував новий двоповерховий службовий корпус із підвалом з боку Театральної площі.

Будівля на Сумській, 10 змінила безліч власників

З 1869 року на першому поверсі будівлі відкрилася аптека, яка працювала близько 20 років. У тому ж році українська художниця й педагог Марія Дмитрівна Раєвська-Іванова відкрила в цій будівлі свою школу малювання.

У 1883 році ділянку придбав провізор Олександр Бутов. При ньому основний будинок був реконструйований і надбудований третім поверхом, а у дворі з’явився новий флігель. З 1901 по 1917 рік будівлею володів купець Федір Романов, який здавав приміщення під різні потреби. На першому поверсі розташовувалися магазини, на верхніх — кінематограф, а також ресторани й клуб. Наприкінці 1920 року тут проходила Всеукраїнська художня виставка. Пізніше, у 1944-му, будівля використовувалася як синагога, а після війни стала частиною Харківської філармонії.

У 1980-х роках розпочалася масштабна реконструкція будівлі. Але серйозні технічні помилки призвели до того, що замість оновлення будівлю довелося знести. На початку 90-х архітектори розробили проєкт нової філармонії, яку мали тут звести, але через відсутність фінансування проєкт заморозили на невизначений термін. На місці нереалізованого об’єкта тривалий час існувала платна автостоянка страхової компанії "Саламандра", оточена невеликими кіосками.

Замість реконструкції будинок знищили

ТЦ Ave Plaza відкрили 23 грудня 2011 року. Завдяки архітектурі та масштабу проєкт позиціонували як "восьме диво Харкова". Усередині розмістили магазини, кафе й офіси, а сам комплекс став помітною частиною комерційної інфраструктури центру. Водночас його поява викликала дискусії щодо гармонійності такої архітектури в історичному центрі.