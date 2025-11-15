Початок Різдвяного посту 2025: що не можна їсти і чи обов'язково дотримуватися дітям

Це не просто дієта, а інструмент духовної роботи

За церковним календарем у середині листопада настає значуща церковна дата — починається шеститижневий передріздвяний піст. Він вважається другим за значимістю та тривалістю після Великого посту і починається за 40 днів до одного з головних християнських свят — Різдва Христового.

Період Різдвяного посту починається 15 листопада і триває до 24 грудня, коли настає Святвечір. В Україні Різдво відзначають двічі: 25 грудня згідно з новоюліанським календарем та 7 січня за старим стилем.

Що не можна робити на Різдвяний піст 2025

Протягом 40 днів посту християни дотримуються низки обмежень. У цей час не проводять весіль та галасливих свят, уникають куріння та азартних ігор. Православним і греко-католикам слід утримуватися від гріховних вчинків, сварок, брутальних слів та нечесної поведінки.

Особлива частина правил Різдвяного посту стосується харчування: у ці дні зазвичай виключають продукти тваринного походження – м’ясо, яйця, молоко, сир, вершкове масло – а також алкоголь. У раціоні залишаються овочі, фрукти, зелень, крупи, хліб, бобові, гриби та горіхи. Важливо пам’ятати, що піст – це не просто дієта.

Фото: freepik

Чи треба дотримуватися дітям, вагітним і тим, хто хворіє

В інтерв’ю для РБК-Україна ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко розповів, що рішення, що допускається в їжу, вірянину краще приймати разом зі своїм духівником. Щодо хворих, вагітних, дітей та навіть військових церква виступає за "розумний піст".

Це потрібно робити розумно. Військовим, вагітним, хворим, дітям, людям, які подорожують. З цього приводу потрібно просто порадитись зі своїм священиком і вибрати ту форму, яка реальна та можлива Георгій Коваленко

За словами протоієрея, харчові обмеження у цей період виступають скоріше як допоміжна практика, інструмент духовної роботи, а не як самоціль. Вони вирішуються переважно в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, що в цей період потрібно дотримуватись деяких духовних заборон та обмежень у їжі. Раніше "Телеграф" викладав календар харчування на кожен день посту.