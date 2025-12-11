Скільки українці платитимуть за газ з 1 січня: у кого виростуть платіжки

Якщо українці скоротили обсяги споживання, то платитимуть менше

Тариф на газ для українців не зміниться, ймовірно, аж до завершення війни. Проте деяким доведеться платити більше із 1 січня.

Що потрібно знати:

Підвищення тарифів зараз не планується, оскільки діє мораторій на зміну цін на газ та його транспортування

Проте вартість доставки блакитного палива перерахують для всіх уже з 1 січня 2026 року.

Платити більше доведеться тим, хто за минулий газовий рік витратив більше блакитного палива, аніж за попередній

Як раніше повідомляла прем’єр-міністрерка Юлія Свириденко, Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що ціна газу для населення залишатиметься незмінною — 7,42 грн за кубометр.

Вартість газу для бюджетних установ також не зміниться – 16 390 грн за 1 000 кубометрів.

Однак, вартість доставки блакитного палива перерахують для всіх вже з 1 січня 2026-го. Щоправда, це не означає, що доведеться платити більше. Плата за доставку залежить від обсягів споживання та тарифу "облгазу". Тарифи "облгазів", як і тариф "Нафтогазу", залишаться незмінними. Натомість обсяги змінилися.

Платити більше доведеться тим, хто за минулий газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня) витратив більше блакитного палива, ніж за попередній:

Наприклад, як пише OBOZ.UA, якщо ви з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024-го витратили 600 кубометрів газу , щомісяця вам треба платити за доставку 50 кубів (600 поділити на 12 місяців).

, щомісяця вам треба платити за доставку 50 кубів (600 поділити на 12 місяців). Якщо з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року ви витратили, припустимо 840 кубометрів, то щомісяця треба буде платити за доставку вже 70 кубометрів. Далі сума у платіжках за доставку залежить від населеного пункту.

У деяких випадках українці скоротили обсяги споживання, тож платитимуть за доставку менше. Крім того, менше заплатять і ті, хто взагалі перестав користуватися газом (якщо від газу не відключилися, то за нього все одно доведеться платити).

Таким чином, підвищення тарифів зараз не планується, оскільки діє мораторій на зміну цін на газ та його транспортування під час військового стану. Проте саме обсяги використаного газу впливатимуть на те, яку суму за розподіл платитимуть споживачі у 2026 році.

