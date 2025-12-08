В Україні хочуть підвищити тарифи: мер Харкова втрутився у ситуацію

Вартість розподілу газу можуть підняти

Мер Харкова Ігор Терехов виступив проти запланованого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищення тарифу на розподіл газу. Він як очільник Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до Уряду з проханням про скасування цього рішення.

Що треба знати:

НКРЕКП планує з наступного року підвищити тарифи на розподіл газу

Вартість газу для населення не зміниться, тому навантаження ляже на комунальні підприємства громад

Терехов закликає не підвищувати тарифи, адже витрати фактично будуть покладені на місцеві бюджети

Про це Терехов розповів у ефірі Radio NV. Він переконаний, що підвищення тарифу майже вдвічі, навіть поступове, створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

Це навантаження ляже на плечі наших КП. Вони будуть страждати від цього. Як можна під час війни підняти удівчі, а тариф для людей залишається. Для людей не можна підняти. Як так можна? НКРЕКП підіймає тариф на проходження газу. Ну це жахіття. Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони в свою чергу сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче, Ігор Терехов

Харківський міський голова наголосив, що такі проблеми виникнуть не лише у Харкова, але й в усіх громадах, адже додаткове навантаження фактично переноситься на місцеві бюджети. Тому Терехов як голова Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду з проханням не підвищувати тарифи на розподіл газу.

Підвищення тарифів на розподіл газу у 2026 році — що відомо

НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу для операторів газорозподільних мереж України на 2026 рік 2 грудня. Згідно з планом, підвищення буде проходити у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня. Тарифи для населення при цьому залишатимуться незмінними. Остаточні тарифи мають ухвалити до кінця поточного року.

За даними ExPro, у Харкові залишиться найнижчий тариф на розподіл газу: у Харківській міській філії "Газорозподільних мереж України", що входить до структури "Нафтогазу", — буде 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня і 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня. Загальне зростання – на 80%.

Нагадаємо, "Телеграф" експерт з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України Олег Гарник в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи. Він також дав прогноз, чи можуть міста залишитися без опалення, чи електротранспорту цієї зими.