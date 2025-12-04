Харків'яни і не тільки зекономлять на комуналці? У новому бюджеті закріпили важливу вимогу

Це критично для прифронтових територій

Верховна Рада України 3 грудня прийняла Держбюджет на 2026 рік, у якому закріплений важливий момент — 64% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) залишається в місцевих бюджетах. Їх планували скоротити до 60%.

Що потрібно знати

Додаткові 4% ПДФО мають цільове призначення — компенсація різниці в тарифах

Це рішення особливо важливе для прифронтових міст і громад

Харкову ці кошти потрібні для встановлення когенераційних установок і не тільки

Особливо це важливо для прифронтових громад, адже 4% ПДФО йдуть на забезпечення енергостійкості. "Цільове призначення – на компенсацію різниці в тарифах", – нагадав мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, рішення прийняли завдяки тиску з боку місцевого самоврядування, зокрема Асоціації прифронтових міст і громад.

Як це працює

До 2022 року громади отримували 60% НДФЛ. З 1 січня 2022 року частку збільшили до 64% — додаткові 4% були цільовими, тобто їх можна було використовувати лише на компенсацію різниці в тарифах (електрика, тепло, вода, газ). Важливо, що подібний крок дозволяє забезпечити стабільну роботу лікарень, шкіл, тепломереж, водоканалів та зменшує ризик проблем у комунальній сфері.

Про які кошти йдеться та на що можна витратити

"Для невеликої громади це додатково 11–16 мільйонів гривень, а для обласного центру, як Львів, — майже 700 мільйонів. Це ресурси, які можна спрямувати на модернізацію котелень", — підраховував член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець.

Для Харкова зокрема, як повідомляв Терехов, є потреба у встановленні когенераційних установок, застосуванні стабільних альтернативних джерел енергії та пошуці інших рішень, які дозволять громадам працювати у разі тривалих знеструмлень.

