Хто під час війни може не платити борги по комуналці: адвокат пояснила

Ситуація з боргами за комунальні послуги в Україні загострюється з кожним роком війни

В Україні у боржників за комунальні послуги можуть бути серйозні проблеми. Проте деякі категорії громадян все ж звільнені від зобов'язання повернення коштів.

Про це розповіла адвокат "Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. Українці не надто сумлінно сплачують за комуналку.

На час війни в Україні тарифи на комунальні послуги не змінюються. Проте вартість послуг може відрізнятись.

"Загалом ситуація така, що тарифи у нас які були, такі й залишаються. Втім, на час війни вони не фіксуються на якійсь одній позначці. Був період мораторію на відключення від комунальних послуг. Це було на початку повномасштабної війни, а потім постановою відключення за заборгованість були відновлені", — сказала Воронкова.

Також, за її словами, не нараховується пеня і борги на територіях, які офіційно визнані окупованими. Але, ця норма діє саме на період, поки вони окуповані. Також актуальними залишаються борги, накопичені до моменту окупації.

"Тобто, якщо був борг ще до окупації, він не анулюється, і його треба сплачувати. А якщо окупація – борг в цей період не сплачуєте. Тут у нас мораторій зберігається", — сказала адвокат.

Воронкова наголосила, все, що стосується питань відключення від мереж через борги – все це актуально. За її словами, держава зрозуміла, що люди не до кінця сумлінні у сплаті рахунків за комунальні послуги, бо не всі розуміють важливість цього питання.

Хто може не сплачувати борги під час війни

Згідно з Постановою Кабінету міністрів №206 не платити за комунальні послуги під час дії воєнного стану мають право кілька категорій громадян. Зокрема, на підставі:

Відсутності послуги. За послуги, якщо вони фактично не надавались, платити не потрібно. Наприклад, відсутність тепла чи води.

Тривалої відсутності абонента. Якщо громадянин понад 30 днів не проживає в помешканні, що актуально для внутрішньопереміщених осіб. Необхідно звернутись до постачальника послуг із заявою, надавши довідку ВПО, про лікування, відрядження або військову службу.

Загалом, під час війни, заборонене нарахування пені, але заборгованість при цьому не скасовується. Водночас, комунальні підприємства можуть звертатися до суду з метою стягнення боргів з абонента.

Кому в Україні взагалі можна не платити за комуналку

Згідно з інформацією Пенсійного Фонду, Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373. Без врахування доходів пільги надаються таким категоріям громадян:

особи з інвалідністю внаслідок війни 1, 2, 3 групи, учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше (у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, в межах встановлених нормативів;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності (75% знижки);

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (50% знижки).

