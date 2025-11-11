У мережі з’явився новий тренд: що таке вусятниця і скільки коштує

Ця річ використовується як декор і не тільки

Навіть нейромережі не знають, що таке вусятниця, і вважають цей предмет вигадкою. Однак ця річ стає все більш популярною і не лише через свою кумедну назву.

"Телеграф" вирішив розібратися, що таке вусятниця і скільки вона коштує.

Що таке вусятниця

Вусятниця – це мініатюрна скляна ваза, призначена для зберігання котячих вусів, засушених квітів або навіть мініатюрних сукулентів. Вона використовується як декор і не лише.

Звідки беруть вібриси

Варто зазначити, що вуса (вібриси) є дуже важливим органом, насильницьке видалення яких завдає сильного болю і створює проблеми для котів. Однак власники цих тварин час від часу знаходять їхні вуса, що випали, на підлозі, меблях або подушці. Оскільки процес оновлення вусів займає досить багато часу, знахідки трапляються досить рідко.

Магія котячих вусів

Вібриси цих містичних тварин вважаються потужними магічними артефактами — талісманами та оберегами. За повір’ями, вони приваблюють фінансовий успіх, захищають від негативної енергії, приносять успіх у справах. Тому така знахідка вже сама по собі удача.

Скільки коштує ваза для котячих вусів

Хоча як архіватори котячих вусиків використовують і скриньки, більшість пропозицій в мережі стосується скляних або керамічних ваз. На популярних українських сайтах Prom та Shafa ми знайшли оголошення про продаж ваз для вусів із прозорого скла по 84 грн за штуку.

Вусятниця

Ваза для вусів

Така сама, але з коричневого скла, на AliExpress коштує 42 грн. Вазочку з глини ручної роботи пропонують купити на OLX за 145 грн.

Раніше ми розповіли про магічні обряди з котячими вусами. Виявляється, має значення навіть колір кішки, вібрис якої використовується.