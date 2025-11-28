Новий Дід Мороз України: шоколадний "Коломойський" рве тренди TikTok (відео)

Подібність осіб українці вважають неймовірною

У соціальній мережі TikTok вируситься новий мем: користувачі помітили, що обличчя Діда Мороза на обгортці популярних шоколадних фігурок від Roshen підозріло схоже на олігарха Ігоря Коломойського.

Останнім часом на платформі з’явилося багато подібних роликів. Користувачі викладають відео шоколадних фігурок під звуки голосу Коломойського.

У коментарях під такими вірусними роликами вже зібралася велика кількість коментарів і люди зазначають, що схожість справді неймовірна.

Що пишуть у коментарях:

"Який час, такий і Дід Мороз"

"Коломойчики"

"Шикарний тренд"

Ігор Коломойський — хто це

Ігор Коломойський найвідоміший як колишній власник "ПриватБанку". Він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також володів активами у металургійній та нафтохімічній галузях, авіаційній сфері. Крім того, у його власності знаходився один із найбільших медіахолдингів України – 1+1 Media.

2021 року МЗС США ввело санкції проти Ігоря Коломойського та його родини. Бізнесмену звинуватили в корупції під час його перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області. За деякими даними, зараз Ірина Коломойська проживає в Женеві, Швейцарія.

Ігор Коломойський. Фото: Ян Доброносов/Телеграф

