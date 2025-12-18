Названо другий населений пункт в Україні, де буде мобільний зв’язок 5G: запустять вже до кінця року

Новий стандарт зв'язку з'явиться на Київщині

В Україні розширюють географію тестування мобільного зв’язку нового покоління. Після Львова ще один населений пункт отримає доступ до 5G уже до кінця року. Йдеться про селище Бородянка на Київщині, яке відновлюють після руйнувань і паралельно оснащують сучасною інфраструктурою.

Що треба знати:

5G планують запустити до кінця року

Йдеться про тестове, а не масове покриття

Повноцінний запуск відкладають через війну

Про це голова Київської ОДА Микола Калашник розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Голова Київської ОВА про обстріли, бізнес, брак вчителів і умову, за якої стане краще зі світлом".

За словами Калашника, Київщина веде відбудову за принципом — "зробити краще, ніж було до руйнування", і мова не лише про будівлі, а й про зручності для людей. Нову мережу мобільного зв'язку планують запустити у Бородянці до кінця цього року в рамках відбудови міста.

До кінця року в Бородянці має з’явитися мобільний зв’язок 5G, і після Львова це буде другий населений пункт у країні з таким покриттям, сказав голова ОДА.

Як наголосив Микола Калашник, такі рішення є частиною загального підходу до відновлення населених пунктів Київщини після бойових дій.

Микола Калашник

Тестування 5G у Бородянці підтверджують і на загальнонаціональному рівні. Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine, восени до пілотних зон зв’язку п’ятого покоління мають приєднатися Харків та Бородянка. Наразі такі випробування вже проводять у Львові.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що йдеться саме про тестовий формат. Повноцінний запуск 5G по всій країні відкладають до завершення воєнного стану, однак пілотні зони дозволяють операторам і користувачам підготуватися до нового стандарту зв’язку. За даними Мінцифри, частина смартфонів в Україні вже підтримує цю технологію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про перший сигнал 5G в Україні. Ми розповідали, де вдалось спіймати такий зв'язок та чи насправді він кращий.