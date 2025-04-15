Через запровадження 5G доведеться міняти сімкарту? Що кажуть у Vodafone

Його перевага у збільшеній швидкості передачі даних

Інтернет 5G має з'явитися в Україні. Абонентів хвилює питання, чи доведеться для користування ним міняти сімкартку.

Питання щодо цього українець поставив мобільному оператору Vodafone на його сторінці у Facebook. "При запровадженні 5G доведеться знову міняти сімку?", — запитав абонент.

На питання відповів представник оператора. Наразі інформації щодо того, чи треба буде міняти сімкартку для користування 5G немає.

"Поки що невідомо, слідкуйте за нашими новинами", — відповіли в оператора.

Що таке 5G

5G — це стандарт мобільного зв’язку п’ятого покоління. Буква G у термінології мобільних мереж означає generation (покоління). Його перевага у збільшеній швидкості передачі даних. Швидкість 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що у десятки разів більше ніж 4G LTE. Це забезпечить миттєве завантаження даних та передачу великих файлів, відео високої чіткості без буферизації та значно швидший відгук в онлайн-іграх.

Запровадження 5G в Україні — що відомо

Наприкінці минулого року Уряд ухвалив зміни у постанові щодо використання радіочастот. Це дає змогу запровадити 5G в Україні. У трьох містах буде запущено дворічне тестування мережі 5G, яке відбуватиметься у два етапи.

Протягом цього періоду НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж. Мінцифри планують завершити повний запуск до 2030 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що клієнт Vodafone попросив тариф без "непотрібних послуг". Яку відповідь надав оператор.