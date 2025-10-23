Перший сигнал 5G в Україні: де вдалось спіймати такий зв'язок та чи насправді він кращий (фото)

Перший Speedtest не показав мегарезультату і ось чому

В Україні ймовірно запустили 5G — відповідна позначка з'явилась у користувачів Vodafone UA у Львові. За планом, тестувати зв'язок п'ятого покоління мали у Львові, Харкові та Бородянці восени 2025 року.

У мережі з’явилися перші результати тестів. Зловити зв'язок вдалось у Львові 20 жовтня. Користувачі діляться скриншотами швидкості інтернету, де смартфон у мережі Vodafone UA показав позначку 5G і швидкість завантаження 36,9 Мбіт/с.

5G у Львові

Це доволі непогані показники, але не типові для "справжнього" 5G — зазвичай 5G дає сотні Мбіт/с. На те, що швидкість не відповідає тій, що має бути, нарікають і користувачі. Хоча такі показники ближчі до рівня 4G+, це може бути пілотне тестування технології.

Зафіксували 5G у Львові в центрі міста

"В реальності інтернет вимкнений", - кажуть користувачі

Інститутський 5G в Києві

Окремо від державного тестування стартував і перший університетський 5G-простір. Його створено спільно Vodafone Україна та Київським авіаційним інститутом — для навчання студентів, досліджень і тестування нових технологій зв’язку.

Коли в Україні буде масово використовуватись 5G

Повноцінного запуску 5G в Україні не варто чекати до завершення воєнного стану, водночас пілотний проєкт дозволить оцінити технічні параметри мережі, перевірити стабільність сигналу та підготувати основу для подальшого масштабування. Мінцифри прогнозує, що значна частина території України може бути покрита 5G до 2030 року.

Хто зможе скористатися 5G в Україні

За оцінками Мінцифри, приблизно 22% смартфонів в Україні — це 9,4 мільйона пристроїв, які вже підтримують 5G. Це означає, що частина користувачів зможе приєднатися до тестової мережі одразу після запуску пілотного проєкту.

