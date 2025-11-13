Як роздати інтернет за допомогою Android-смартфону: два простих способи (фото)

Спершу потрібно розібратися, чи взагалі може смартфон ділитися інтернетом.

Смартфон можна перетворити на Wi-Fi-точку під час відключень світла, щоб домашня техніка завжди була з інтернетом. Зробити це можна за хвилину.

"Телеграф" розповідає про те, як зробити інтернет на телефоні вашим домашнім Wi-Fi за допомогою Android-смартфона.

Щоб зробити смартфон точкою доступу, потрібно розібратися, чи може смартфон взагалі ділитися інтернетом. Зверніть увагу на те, що не кожен оператор мобільного зв’язку надає послугу роздачі трафіку. У деяких випадках за цю можливість слід доплатити. Може бути обмежена кількість одночасно підключених пристроїв.

Покрокова інструкція:

Перший метод.

Увімкнути мобільний інтернет на смартфоні.

У меню "Параметри" перейдіть до розділу "Керування бездротовими мережами" (інші назви "Підключення", "SIM-картки та мережі").

Виберіть пункт "Мобільна точка доступу" або "Режим модему".

Вибрати спосіб інтернет-з’єднання або вказати тип модему серед доступних варіантів.

Інструкції. Фото: Цитрус

Другий спосіб.

Проведіть по екрану зверху донизу.

Натисніть на піктограму точки доступу. Якщо ви не бачите піктограму, у лівому нижньому куті натисніть на піктограму олівця і перетягніть піктограму точки доступу на панель швидкого налаштування.

Підключіть інший пристрій до точки доступу

На іншому пристрої відкрийте список доступних мереж Wi-Fi.

Виберіть назву точки доступу вашого смартфона.

Введіть пароль.

Натисніть Підключитися.

