Як роздати інтернет за допомогою Android-смартфону: два простих способи (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спершу потрібно розібратися, чи взагалі може смартфон ділитися інтернетом.
Смартфон можна перетворити на Wi-Fi-точку під час відключень світла, щоб домашня техніка завжди була з інтернетом. Зробити це можна за хвилину.
"Телеграф" розповідає про те, як зробити інтернет на телефоні вашим домашнім Wi-Fi за допомогою Android-смартфона.
Щоб зробити смартфон точкою доступу, потрібно розібратися, чи може смартфон взагалі ділитися інтернетом. Зверніть увагу на те, що не кожен оператор мобільного зв’язку надає послугу роздачі трафіку. У деяких випадках за цю можливість слід доплатити. Може бути обмежена кількість одночасно підключених пристроїв.
Покрокова інструкція:
Перший метод.
- Увімкнути мобільний інтернет на смартфоні.
- У меню "Параметри" перейдіть до розділу "Керування бездротовими мережами" (інші назви "Підключення", "SIM-картки та мережі").
- Виберіть пункт "Мобільна точка доступу" або "Режим модему".
- Вибрати спосіб інтернет-з’єднання або вказати тип модему серед доступних варіантів.
Другий спосіб.
- Проведіть по екрану зверху донизу.
- Натисніть на піктограму точки доступу. Якщо ви не бачите піктограму, у лівому нижньому куті натисніть на піктограму олівця і перетягніть піктограму точки доступу на панель швидкого налаштування.
Підключіть інший пристрій до точки доступу
- На іншому пристрої відкрийте список доступних мереж Wi-Fi.
- Виберіть назву точки доступу вашого смартфона.
- Введіть пароль.
- Натисніть Підключитися.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка зарядна станція потягне стиралку, холодильник та плиту на кухні.