Рус

Як роздати інтернет за допомогою Android-смартфону: два простих способи (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Поділитись інтернетом Новина оновлена 13 листопада 2025, 16:34
Поділитись інтернетом

Спершу потрібно розібратися, чи взагалі може смартфон ділитися інтернетом.

Смартфон можна перетворити на Wi-Fi-точку під час відключень світла, щоб домашня техніка завжди була з інтернетом. Зробити це можна за хвилину.

"Телеграф" розповідає про те, як зробити інтернет на телефоні вашим домашнім Wi-Fi за допомогою Android-смартфона.

Щоб зробити смартфон точкою доступу, потрібно розібратися, чи може смартфон взагалі ділитися інтернетом. Зверніть увагу на те, що не кожен оператор мобільного зв’язку надає послугу роздачі трафіку. У деяких випадках за цю можливість слід доплатити. Може бути обмежена кількість одночасно підключених пристроїв.

Покрокова інструкція:

Перший метод.

  • Увімкнути мобільний інтернет на смартфоні.
  • У меню "Параметри" перейдіть до розділу "Керування бездротовими мережами" (інші назви "Підключення", "SIM-картки та мережі").
  • Виберіть пункт "Мобільна точка доступу" або "Режим модему".
  • Вибрати спосіб інтернет-з’єднання або вказати тип модему серед доступних варіантів.
Інструкції. Фото: Цитрус

Другий спосіб.

  • Проведіть по екрану зверху донизу.
  • Натисніть на піктограму точки доступу. Якщо ви не бачите піктограму, у лівому нижньому куті натисніть на піктограму олівця і перетягніть піктограму точки доступу на панель швидкого налаштування.

Підключіть інший пристрій до точки доступу

  • На іншому пристрої відкрийте список доступних мереж Wi-Fi.
  • Виберіть назву точки доступу вашого смартфона.
  • Введіть пароль.
  • Натисніть Підключитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка зарядна станція потягне стиралку, холодильник та плиту на кухні.

Теги:
#Інтернет #Wi-Fi #Лайфхак