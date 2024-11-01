5G незабаром з’явиться в Україні: коли його запровадять у всіх областях

Його швидкість в десять разів вища за 4G

У трьох містах України буде запущено тестування мережі 5G, адже Уряд ухвалив зміни у постанові щодо використання радіочастот.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зазначається, що це тестування відбуватиметься у два етапи.

Заплановано, що його тривалість складатиме 2 роки. Протягом цього періоду НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

"5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях", — йдеться у повідомленні.

За його словами, одним з ключових моментів, який гальмував повноцінний запуск 5G в Україні, була постанова уряду. Наразі це питання вирішено, тому Мінцифри планують завершити повний запуск до 2030 року.

Зауважимо, що це рішення також вплине і на гнучкість операторів. Тобто низької частоти 2100 МГц буде вистачати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. Водночас припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

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