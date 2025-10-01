Так робили ще наші бабусі: як випрати рушники, щоб вони були м’якими та пухнастими

Цей простий лайфхак поверне рушникам м’якість та свіжість

Багато хто любить після душу вийти і загорнутися в м’який пухнастий рушник. Однак з часом і пранням рушники можуть стати жорсткими і неприємними на дотик. Повернути їм вигляд та м’які волокна допоможе один простий засіб, який є у всіх на кухні.

"Телеграф" розповість, що додати до пральної машини, щоб рушники знову стали м’якими та пухнастими. Цим лайфхаком користувалися ще наші бабусі.

Як випрати рушники?

Через часті прання і погане полоскання рушники в домі можуть втрачати м’якість і пухнасту текстуру, пише Express. Однак повернути їм ці приємні характеристики можна за допомогою звичайного столового оцту.

Все, що потрібно зробити — це додати 200 мілілітрів білого оцту на одне прання. Заливати його потрібно у відсік для кондиціонера у пральній машині. Також можна додати звичайний порошок або гель для прання, яким ви зазвичай користуєтеся. А ось кондиціонер уже лити не варто.

Найкраще прати рушники з оцтом окремо від інших речей. А після прання та додаткового полоскання в машині, потрібно дістати рушники і гарненько їх струсити. Таким чином, ви звільните волокна від зайвої вологи.

Після прання з оцтом рушники з першого разу стануть помітно м’якшими та приємнішими до тіла. Повторювати таку процедуру можна регулярно, щоб підтримувати пухнастість текстури рушників.

Раніше "Телеграф" розповідав, дешевий спосіб очистити міжплиткові шви. Ванна кімната блищатиме, як після ремонту.