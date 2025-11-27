Повернути м’якість рушникам простіше, ніж ви думаєте: використовувати оцет при пранні

Цей лайфхак стане в нагоді при пранні рушників

Рушники – незамінна річ у будинку, яку люди використовують щодня. Відповідно вони вимагають регулярного прання та догляду. Однак це може призвести до того, що рушники стають жорсткими та неприємними для витирання.

"Телеграф" розповідає, як випрати рушники, щоб вони знову були м’якими та пухнастими, а витиратися ними було знову приємно.

Лайфхак з оцтом для прання рушників

Через часте прання та використання різних миючих засобів і кондиціонерів рушники можуть втрачати свою м’якість та еластичність. Найчастіше це відбувається тому, що у волокнах можуть осідати та накопичуватися залишки мила, піни та інших забруднень, пише Express.

Однак вирішити цю проблему можна за допомогою простого засобу, який є на вашій кухні і коштує не дуже дорого. Йдеться про звичайний столовий 9%-й оцет. Все, що вам потрібно, — це залити 250 мілілітрів оцту прямо в барабан перед пранням рушників, а потім випрати їх як завжди.

Оцет є натуральним засобом для очищення, оскільки здатний розщеплювати масляні і мильні залишки без використання агресивних хімікатів. Після такого прання рушники знову стануть м’якими та пухнастими. Повторювати цю процедуру можна регулярно і ваші рушники завжди будуть приємними на дотик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сморід із раковини на кухні легко усунути. Вам знадобиться сода та оцет.