Змінюють дату придатності? Чи дійсно супермаркети вдаються до "магії" зі стікерами

Не завжди винен збій системи

Чимало українців цікавить питання строків придатності в магазинах, адже є думка, що супермаркети можуть переклеювати стікери. Особливо це стосується готової продукції тощо.

Відповідь дав експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук у матеріалі "Телеграфу": "Чорна п'ятниця" не завжди рятує гаманець: маркетолог пояснив хитрощі ритейлу".

За словами експерта, дійсно є випадки з неправильними термінами придатності в магазинах. Проте здебільшого зараз це пов'язано з нюансами з системою, яка стікерує. Наприклад, оновлюється код, і автоматично пробивається інший термін, або відбувається перепакування. Часто це технічна вимога.

"Коли ти бачиш, що акційні цінники наклеєні один на одному, то розумієш, що маніпулюють. Але буває, що товар насправді ще окей, просто за вимогами він ніби вже пройшов термін придатності, але він точно нікого не отруїть, і тому можуть змінити штрих-код", — додає Поліщук.

Маркетолог пояснив, що за формальними вимогами такі товари можуть ставити тільки на тиждень, але якщо вони точно ще нормальні і нічого не стається. Але буває й інший підхід – коли технічні апарати для стікерування просто оновлюють штрих-коди для інвентаризації, і вони дають інші дати.

Однак в будь-якому випадку усі товари, які купуєте в магазинах, слід перевіряти на правильний термін придатності. Якщо він викликає сумніви, то можна звернутись до адміністрації та уточнити інформацію. Ба більше, купувати прострочені товари покупці не повинні, навіть якщо магазин запевняє, що це нормально.

