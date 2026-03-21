Рус

Втратите гроші та притягнете проблеми. Що категорично не можна робити у свято 21 березня

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиції та заборони 21 березня. Фото Freepik

Не варто 21 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У суботу, 21 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Кирила, єпископа Катанського. За старим стилем це свято припадало на 3 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Святитель Кирило, єпископ Катанський — православний і греко-католицький святий, відомий як проповідник і наставник християнської громади в Катанії (Сицилія). Він жив у IV-V століттях і прославився своєю турботою про духовне життя парафіян, боротьбою з язичництвом та настановами у вірі.

Що можна робити 21 березня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого і просять дати сил долати життєві труднощі;
  • 21 березня відзначають батьківську суботу четвертого тижня Великого посту. Віруючі моляться за упокій покійних близьких, йдуть у храм, подають записки за упокій і беруть участь у поминальних службах;
  • У народі 21 березня намагалися оббризкати землю водою з колодязя, вірячи, що це забезпечить добрий урожай;
  • Сьогодні вдалий день для збирання березового соку та кори. Бруньки на вербі можна зібрати та засушити для лікувальних цілей;
  • Це сприятливий день для примирення — варто помиритись з тими, з ким довго були у сварці.
Церковне свято 21 березня

Що не можна робити 21 березня:

  • У цей день не можна садити рослини та розсаду. Згідно з прикметами, вони можуть загинути і "забрати" ваше здоров’я;
  • Сьогодні не можна рубати дерева і обрізати гілки, інакше рани довго будуть гоїтись;
  • Категорично заборонено сваритися з близькими, сперечатися та згадувати старі образи, бо стосунки можуть надовго зіпсуватися;
  • Не можна давати чи позичати гроші, укладати угоди та підписувати важливі документи — є ризик втрати фінансів та удачі;
  • Не рекомендується скаржитися на життя чи злитися, оскільки погані слова та емоції цього дня притягують негатив та проблеми.

Теги:
#Традиції #Заборони #Церковне свято