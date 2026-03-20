За СЗЧ дають більше, ніж за вбивство. Нардепка визнала проблеми із законом

Міноборони вже працює над новою концепцією

В Україні покарання за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) жорсткіше, ніж за тероризм чи вбивство. Адже відповідальність передбачає від 8 до 10 років в'язниці.

Про це розповіла депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю "Телеграфу": "Ми домовилися з ТЦК, що насильницької мобілізації не буде, але… — нардеп про те, що може змінитися".

Народна обраниця визначала помилку Верховної Ради, яка підтримала закон про посилення міри покарання за СЗЧ. Виявилось, що тепер кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини майже дорівнює, а подекуди навіть перевищує, статті за вбивство чи тероризм.

"Ми підняли термін покарання з 8 до 10 років. Ми фактично посадили їх на більший строк, ніж убивць чи терористів", — каже Бобровська.

Депутатка наполягає на диференційованому підході залежно від обставин і терміну служби. Наразі Міноборони опрацьовує дані по СЗЧ для нової концепції покарань.

Що передбачає закон

За ч. 5 ст. 407 ККУ СЗЧ під час воєнного стану карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Дезертирство — до 12 років в'язниці. Але за першого СЗЧ можливе повернення на службу без ув'язнення на добровільній основі.

За умисне вбивство (ст. 115 КК України) передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі, з обтяжуючими обставинами — до 15 років або довічне ув'язнення. Однак вбивство з необережності — від 3 до 5 років, а при перевищенні самооборони — від 2 до 5 років

За терористичний акт — від 5 до 10 років позбавлення волі (за статтею 258 КК України). Якщо теракт спричинив загибель людей або інші тяжкі наслідки, термін збільшується до 10–15 років або довічного ув'язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можуть вивести з "тіні" 2 млн ухилянтів.