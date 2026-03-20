Захищало від вроків і не тільки. Що українки дарували на весілля нареченим в давнину

Це було символом вірності та турботи

В Україні є чимало цікавих та етнічних традицій до весілля. Так, до прикладу, наречена мала дарувати нареченому сорочку, але не звичайну.

чому дарували на весілля саме сорочку. Зауважимо, деякі пари й досі дотримуються цієї традиції, адже вбачають в ній глибокий символізм.

На весілля в Україні наречена дарувала нареченому власноруч вишиту сорочку. Вона була символом любові, вірності та створення сім'ї. При цьому дівчина сама обирала кольори, візерунки для сорочки.

Візерунки на вишиванках

Часто дівчата починали вишивати вишиванки ще навіть, коли до них ще не приходили свататись. Адже прагнули, щоб сорочка була акуратна, гарна. Окрім того, по роботі дівчини визначали її майстерність та вправність.

Саме через те, що цей давній український звичай слугує оберегом, його не забули у досі. Адже вважається, що вишита сорочка захищає чоловіка від зурочень, символізує турботу дружини, її готовність дбати про чоловіка та перехід під його опіку.

Що вишивали на сорочках нареченим:

Геометричні візерунки — ромби, квадрати, хрести були найпоширенішими . Вони символізували засіяне поле, добробут та чоловічу родючість;

— ромби, квадрати, хрести були найпоширенішими Вони символізували засіяне поле, добробут та чоловічу родючість; Дубове листя — символ чоловічої енергії, сили, розвитку та захисту;

— символ чоловічої енергії, сили, розвитку та захисту; Виноград — символізує радість створення сім'ї, життєву ниву;

— символізує радість створення сім'ї, життєву ниву; Хміль — розвиток, буяння життя та молодечий азарт;

— розвиток, буяння життя та молодечий азарт; Косий хрест — захист від вроків та оберіг.

