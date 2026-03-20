Затягування війни на Близькому Сході може дати Росії несподіваний шанс: у чому загроза

Москва виграє попри те, що страждає її союзник

Затягування війни на Близькому Сході може відсунути російсько-українську війну на другий план і водночас різко змінити санкційну політику Заходу. Через ризик дефіциту нафти ціни здатні злетіти до 150–200 доларів за барель, що дасть Росії додаткові прибутки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" пояснив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "ЄС гальмує, Україна тисне: як зробити Росії боляче новими санкціями"

Якщо війна на Близькому Сході не закінчиться найближчими тижнями, війна Росії з Україною відійде на другий план, що є величезною проблемою.

"І про санкційні обмеження щодо енергоресурсів Росії вже не йтиметься. Чому? Тому що виникне величезний дефіцит нафти на світовому ринку. Росія все одно не зможе його закрити, але на цьому тлі ціна на нафту зросте", – каже експерт.

За його словами, нафта коштуватиме мінімум до 150 доларів за барель, а швидше за все ціна підніметься до 200.

"І тоді Росія почне заробляти реальні гроші, і її економічні проблеми цього року почнуть частково вирішуватися", – прогнозує Власюк.

На його думку, якщо за два тижні ситуація з Ормузькою протокою не вирішиться, це матиме дуже багато наслідків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв стосовно ситуації на Близькому Сході. Він сказав, що Ормузька протока американцям не потрібна, тому до відновлення судноплавства мають долучитися країни, що найбільше його потребують. Це держави Європи, Південна Корея, Японія та Китай.