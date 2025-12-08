За оренду платити не треба: як виглядає одна з найдешевших квартир у Кривому Розі (фото)

Новим орендарям квартири потрібно буде оплачувати лише комунальні послуги

Ціни на житло в Україні досить високі, але у прифронтових містах можна знайти квартиру з меблями та плитою лише за оплату комуналки. Водночас, зовнішній вигляд цієї житлоплощі залишає бажати кращого.

Хазяїн однокімнатної квартири чесно вказав, що приміщення без ремонту. Відповідну інформацію розміщено на одному з популярних українських сайтів.

Квартира площею 31 м² розташована на дев’ятому поверсі багатоквартирного панельного будинку за адресою вул. Черкасова, 28. Площа кухні: 5 м², а санвузол суміжний. З комунікацій є газ, центральний водопровід, каналізація, вивіз відходів, асфальтована дорога.

Оголошення про здачі в оренду квартири в Кривому Розі.

Також, за словами автора, поряд є дитячий садок, школа, пошта, відділення банку, зупинка транспорту, ТРЦ. Більше того, у доступній близькості є парк, аптека, поліклініка, ресторани та кафе.

Зовнішній вигляд квартири

"Квартира без ремонту. Стоять вхідні залізні двері. З меблів тільки розкладний диван не в дуже хорошому стані, розкладний стіл-книжка, шафа, на кухні стіл, пара стільців, газова плита та тумба для посуду", — пише автор оголошення.

Зовнішній вигляд кухні

На кухні немає умивальника

За його словами, у санвузлі треба замінити кран та бачок для унітаза. А ще на кухні немає рукомийника.

Санвузол потребує ремонту

"Але якщо вам такі умови для життя підходять, можете нічого не робити й жити як є. При заселенні заплатити потрібно разово лише 1500 грн за договір і все. Потім за місяць лише комунальні послуги. У найхолодніші місяці опалення буде коштувати 800-900 гривень", — додав автор.

