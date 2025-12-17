У Києві здають в оренду дитячі костюми із радянською символікою: до чого тут "Квартал 95"

Усього представлено кілька таких нарядів для фотосесій чи інших заходів

Поки в Україні понад десятиліття триває війна, популярне арт-ательє здає в оренду дитячі костюми із радянською символікою. Цікаво, що цю компанію активно рекламують у проектах "Ліги сміху" та інших шоу студії "Квартал 95".

Що потрібно знати:

У розділі костюмів для дітей є кілька варіантів, які викликають подив у користувачів мережі

Українці запитують, навіщо такі костюми потрібні і тим більше під час війни

Опис послуг на сайті подано змішано українською та російською мовами

Увагу на незвичайні костюми звернув український журналіст Ярослав Жарєнов та написав про це на своїй сторінці у Facebook. Серед асортименту компанії пропонуються костюми радянських пілотів та військових.

Костюми радянських пілотів та військових викликають асоціації з СРСР та Росією. В умовах війни це може сприймати як демонстрацію "російського минулого" на тлі збройної агресії проти України.

До того ж під час війни попит на подібні костюми ще й для дітей вкрай сумнівний.

Окремо увагу привертає і мовна політика сайту компанії: опис послуг та товарів подано упереміш українською та російською мовами.

Сайт karnaval.kiev

Для довідки:

Студія "Квартал 95" є продюсерською компанією, заснованою у 2003 році. Засновники та ключові учасники – Володимир Зеленський та братами Сергієм та Борисом Шефірами. Студія створює гумористичні шоу, серіали та концерти.

"Ліга сміху" — телевізійний проєкт та шоу, створене студією "Квартал 95", де команди змагаються в гуморі та імпровізації.

