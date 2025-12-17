У Києві здають в оренду дитячі костюми із радянською символікою: до чого тут "Квартал 95"
Усього представлено кілька таких нарядів для фотосесій чи інших заходів
Поки в Україні понад десятиліття триває війна, популярне арт-ательє здає в оренду дитячі костюми із радянською символікою. Цікаво, що цю компанію активно рекламують у проектах "Ліги сміху" та інших шоу студії "Квартал 95".
Що потрібно знати:
- У розділі костюмів для дітей є кілька варіантів, які викликають подив у користувачів мережі
- Українці запитують, навіщо такі костюми потрібні і тим більше під час війни
- Опис послуг на сайті подано змішано українською та російською мовами
Увагу на незвичайні костюми звернув український журналіст Ярослав Жарєнов та написав про це на своїй сторінці у Facebook. Серед асортименту компанії пропонуються костюми радянських пілотів та військових.
Костюми радянських пілотів та військових викликають асоціації з СРСР та Росією. В умовах війни це може сприймати як демонстрацію "російського минулого" на тлі збройної агресії проти України.
До того ж під час війни попит на подібні костюми ще й для дітей вкрай сумнівний.
Окремо увагу привертає і мовна політика сайту компанії: опис послуг та товарів подано упереміш українською та російською мовами.
Для довідки:
Студія "Квартал 95" є продюсерською компанією, заснованою у 2003 році. Засновники та ключові учасники – Володимир Зеленський та братами Сергієм та Борисом Шефірами. Студія створює гумористичні шоу, серіали та концерти.
"Ліга сміху" — телевізійний проєкт та шоу, створене студією "Квартал 95", де команди змагаються в гуморі та імпровізації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робітниця київського суду позувала на фото з нацистською символікою, через нього в соцмережах спалахнув скандал. Поліцейські повідомили її про підозру.