Народився в Одесі, а помер на сцені у Москві: що відомо про зірку радянських фільмів Володимира Самойлова

Самойлов зіграв понад 100 ролей у радянських фільмах і до самої смерті грав у театрі

Володимир Самойлов — відомий радянський та російський актор, який родом із Одеси. Він збудував успішну кар’єру в кіно та треатрах і став справжньою суперзіркою радянського кінематографу. Цього дня, 8 вересня 1999 року артист помер, йому було 75 років.

Володимир Самойлов був народним артистом Радянського союзу

Володимир Самойлов – зірка радянського кінематографу

Актор Володимир Самойлов народився в Одесі 15 березня 1924 року. Він закінчив Одеське театральне училище, був учасником Другої світової війни. Після повернення з фронту та навчання почав будувати кар’єру актора. Спочатку він працював у театрах Одеси, Кемерова, Горького, а з 1968 року – у Московському театрі ім. Маяковського. На його рахунку понад 250 театральних ролей.

Володимир Самойлов у молодості

Самойлов також багато знімався у кіно – він був справжньою суперзіркою радянського кінематографу. Глядачі могли бачити його у фільмах "Весілля у Малинівці", "Батьки і діти", "Премія", "Тіні зникають опівдні". Загалом на рахунку артиста понад 100 ролей, за багато з яких він отримав державні нагороди та премії.

Володимир Самойлов воював під час Другої світової війни

Відомо, що актор був одружений із актрисою-одеситкою Надією Самойловою. У їхньому шлюбі народився син Олександр, який також пов’язав свою долю з акторським ремеслом.

Володимир Самойлов на зйомках "Весілля у Малинівці"

Помер Володимир Самойлов у Москві 8 вересня 1999 року, на той момент йому було 75 років. Актор продовжував грати в театрі навіть у такому похилому віці. Під час однієї з репетицій ролі короля Ліра у нього стався серцевий напад і він помер просто на сцені. Поховали артиста у Москві на Ваганьківському кладовищі.

Володимир Самойлов служив у театрі аж до смерті

Могила Володимира та Надії Самойлових на Ваганьківському кладовищі у Москві

