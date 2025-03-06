Вона — колишня перша леді Росії і зараз їй 59 років

Колишнього президента РФ Дмитра Медведєва прозвали в ЗМІ як неадекватного "любителя глоду" за його завжди опухлий вигляд та істеричні погрози. З цим чоловіком уже понад 30 років живе його дружина Світлана Медведєва.

Експершій леді Росії скоро виповниться 60 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про Світлану Медведєву та як вона виглядає.

Світлана Медведєва — що про неї відомо

Народилася 15 березня 1965 року в Кронштадті, Ленінградська область, в сім’ї військового моряка, її дівоче прізвище Лінник. У дитинстві сім’я часто переїжджала, але у підсумку оселилася в Ленінграді (нині Петербург).

Світлана Медведєва у дитинстві та юності

Світлана закінчила середню школу №305 у районі Купчино, де й познайомилася з майбутнім чоловіком. З Медведєвим вона навчалася у паралельних класах. Пара почала зустрічатися у сьомому класі, коли обом було по 14 років.

Медведєв у шкільні роки

Світлана з Медведєвим у молодості

Після школи Світлана вступила до Ленінградського фінансово-економічного інституту (нині Санкт-Петербурзький державний економічний університет) на факультет статистики, бухгалтерського обліку та економічного аналізу. З першого курсу перевелася на вечірнє відділення та почала працювати.

24 грудня 1993 року вийшла заміж за Дмитра Медведєва, який на той момент був викладачем у Санкт-Петербурзькому державному університеті, політичним радником та підприємцем. Сьогодні Медведєв — перший заступник голови Військово-промислової Комісії РФ, а також "головний самогонник" у країні-терористці. Не новина, що Медведєв самостійно виробляє домашній алкоголь. Це він робить на своїй садибі під Пльосом (місто на Волзі) і часто дарує пляшки в подарунок членам уряду та іноземним лідерам.

Як виглядає Світлана Медведєва

Як виглядає Світлана Медведєва

У 1995 році Світлана народила лизоблюду диктатора Путіна сина Іллю. Нині Медведєву-молодшому 29 років.

Син Медведєвих — Ілля

"Паломниця" Світлана Медведєва

Конкурентка зрадниці України Оксани Марченко є дуже "духовною" православною вірянкою. Наприкінці січня 2008 року вона здійснила паломництво у Дивеєвський монастир, Нижньогородська область.

З квітня 2007 року Медведєва очолює опікунську раду програми "Духовно-моральна культура підростаючого покоління Росії". У грудні 2008 року стала президентом Фонду соціально-культурних ініціатив, що нібито реалізує проєкти у галузі "культури, освіти та охорони здоров’я". Має безліч нагород та орденів від РПЦ.

Раніше ми писали про "таємного" брата Путіна. Дізнайтесь, як він виглядав і де похований.