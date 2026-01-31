Знак симпатії та довіри: чому коти мнуть людей, ковдри та інших тварин

"Масаж" від котиків дістається далеко не всім.

Важко уявити наше життя без домашніх тварин, а особливо без пухнастих, милих, м’яких котів. Вони не тільки радують своєю присутністю, але й виявляють особливу ніжність до улюблених господарів – можуть лизнути, куснути та навіть зробити масаж своїми лапками.

Мало хто знає, що ритуал топтання по людині або іншому коту для пухнастиків є особливим. Про значення такої поведінки розповів популяризатор науки, відомий дитячий письменник Олександр Толмачов на своїй сторінці в Instagram.

Причин, за яких кішка чи кіт можуть зробити вам масаж, є відразу кілька:

Вони хочуть вас помітити. Річ у тім, що на подушечках лап у котів є потові залози й, тупцюючи по комусь, вони залишають свій запаховий слід. Топтання нагадуємо пухнастиками про безтурботне дитинство і матір, якою вони масажували молочні залози, вживаючи її молоко.

Висновок із цього лише один — котики таким своєрідним "масажем" висловлюю до людини симпатію та довіру.

