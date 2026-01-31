Знак симпатии и доверия: почему коты мнут людей, одеяла и других животных

"Массаж" от котиков достается далеко не всем

Трудно представить нашу жизнь без домашних животных, особенно без пушистых, милых, мягких кошек. Они не только радуют своим присутствием, но и проявляют особую нежность к любимым хозяевам – могут лизнуть, куснуть и даже сделать массаж своими лапками.

Мало кто знает, что ритуал топтания по человеку или другому коту для пушистиков особенный. О значении такого поведения рассказал популяризатор науки, известный детский писатель Александр Толмачев на своей странице в Instagram.

Причин, по которым кошка или кот могут сделать вам массаж, есть сразу несколько:

Они желают вас пометить. Дело в том, что на подушечках лап у кошек есть потовые железы и, топчась по ком-то, они оставляют свой запаховый след. Топтание напоминаем пушистиками о беззаботном детстве и матери, которой они массировали молочные железы, кушая ее молоко.

Вывод из этого только один – котики таким своеобразным "массажем" выражаю к человеку симпатию и доверие.

