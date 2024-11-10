У київському метро виявили дивовижні стародавні скам’янілості (відео)

Цікаві речі знаходяться поруч із нами

У Києві на станції метро "Університет" можна побачити стародавні скам’янілості. Вони збереглися у червоному мармурі, яким облицьовано стіни цієї станції столичної підземки.

Відео з цікавою знахідкою опублікували в соцмережі. Дівчина-автор закликала всіх пасажирів не просто стояти і чекати на поїзд, а частіше озирнутися навколо.

У Шевченківському районі Києва на станції метро "Університет" уважна пасажирка звернула увагу на численні древні скам’янілості. Вони чудово збереглися у червоному мармурі, яким облицьовані стіни цієї станції.

Наприклад, тут можна побачити частини панцирів амонітів — стародавніх головоногих молюсків. Крім цього, у мармурі проглядаються контури стародавніх організмів, які населяли нашу планету багато століть тому.

Автор відео закликала всіх пасажирів столичної підземки частіше озиратися на всі боки, адже навколо себе можна побачити багато дивовижного. І навіть у найнесподіваніших місцях реально відшукати щось цікаве.

Нагадаємо, фоссилії — це викопні залишки організмів або сліди їхньої життєдіяльності, що відносяться до колишніх геологічних епох.

Фоссилії надають важливу інформацію про організми епохи своєї освіти. Їх можна виявити під час розкопок або вони оголюються в результаті ерозії. Існують методи аналізу, що дозволяють приблизно визначити час їхнього утворення або консервації.

Фоссилії зазвичай є залишками або відбитками тварин і рослин, що збереглися в грунті, камінні, затверділих смолах. Досить часто таким чином зберігаються лише тверді частини тіла тварини — раковини, зуби, кістки, які нерідко заміщуються мінеральною речовиною.

М’які ж тканини розкладаються, проте за результатами їх взаємодії з навколишнім матеріалом (зміною форми або хімічного складу) іноді можна судити про м’які тканини скам’янілого організму. До фоссилій відносять також законсервовані сліди, наприклад, ніг організму на м’якому піску, глині чи бруді.

Під фосиліями можуть розумітися будь-які несучасні залишки або сліди живих організмів, проте часто цей термін застосовується у вужчому сенсі для позначення лише тих залишків і слідів, які зустрічаються в плейстоценових відкладеннях і пройшли процес фоссилізації. Такі залишки і сліди також називають скам’янілістю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві можна побачити лабораторію алхіміка. Йдеться про першу приватну аптеку в столиці, яку в 1728 році відкрив на Подолі німець Йоганн Гейтер.