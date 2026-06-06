Додайте до яєчні один продукт із холодильника — і вона стане набагато смачнішою

Лише один інгредієнт додасть страві кремової текстури

Яєчня — одна з найпростіших у приготуванні страв. Але саме ця страва найчастіше виходить або гумовою і сухою, або занадто рідкою. Досягти ніжної, кремової текстури, як у хорошому ресторані, вдається далеко не завжди.

Виявляється, добитися особливої текстури можна за допомогою одного інгредієнта, який є майже у кожному холодильнику. На гастрономічному порталі Food and wine радять додавати в яєчню кисломолочний сир.

Для чого додавати в яєчню сир

Сир не просто додає білок, а ще й кардинально змінює текстуру готової страви. Коли яйця нагріваються, білок у них починає згортатися і буквально виштовхує вологу назовні. Саме тому яєчня стає сухою і жорсткою, якщо трохи перетримати її на вогні. Сир під час нагрівання виділяє вологу, яка випаровується поступово — і завдяки цьому яйця залишаються м’якими, ніжними і повітряними навіть за тривалішої термічної обробки.

Як правильно додати сир до яєць

Для додавання в яєчню найкраще підходить нежирний м’який сир без крупинок. Він добре вмішується в яєчну масу і не відчувається як окремий інгредієнт.

Візьміть потрібну кількість яєць і додайте до них дві-три столові ложки м’якого сиру. Збийте все разом до однорідності блендером або виделкою. Смажте яєчню на середньому вогні, не поспішаючи і періодично помішуючи.

Сир. Фото Freepik

Як і з чим подавати

Яйця з сиром — чудова основа для бутербродів. Намажте суміш на підсушений хліб, додайте зелень або трохи лосося. Деякі використовують таку суміш як тісто для тонких млинців — збиті яйця з сиром дають легку і ніжну основу.