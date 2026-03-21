199,99 замість 200 гривень: чому цей старий трюк досі працює в супермаркетах

Магазини дуже легко впливають на рішення покупців

Чому ми спокійно беремо товар за 199,99 гривні, але можемо задуматися, побачивши 200 гривень, хоча різниця майже відсутня? У супермаркетах цей ефект використовують давно — і він досі працює, навіть коли покупці знають про нього.

Як пояснив експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, справа у психології сприйняття. Людина звертає увагу насамперед на перші цифри, тому 199,99 гривні автоматично виглядає ближчим до 100, ніж до 200. У результаті товар здається дешевшим, ніж є насправді.

Детальніше у матеріалі: "Чому в супермаркеті ми купуємо зайве: маркетолог розкрив головні хитрощі магазинів".

Базово ми знаємо цю історію: навіть просто не 170, а 169 – і це вже спрацює. І це, на жаль, не змінюється. Люди прекрасно знають, що це фактично те саме, але відчуття буде інше. Поруч із 170 він уже на цей товар дивитиметься інакше. Володимир Поліщук

Експерт зазначає, що під час покупок люди часто діють нераціонально, а в режимі автоматичних рішень. Саме тому такі прості прийоми працюють: вони впливають на підсвідомість і стимулюють імпульсивні покупки, навіть якщо різниця в ціні фактично майже непомітна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ми виходимо з супермаркету з повним візком, якщо йшли по хліб. Маркетолог дав відповідь.