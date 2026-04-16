Українці переходять на "безалкоголку": як виросли продажі в "АТБ" і чи розширять вибір

Останніми роками в Україні помітно зріс попит на безалкогольні напої. У відомій мережі супермаркетів "АТБ" після 2022 року пиво подвоїло частку продажів, а вино набирає популярності.

Ще 2021 року безалкогольне пиво становило близько 2% від загального продажу пивної категорії, а вже з 2023 року цей показник стабілізувався на рівні близько 4%. Про це "Телеграфу" розповіли в ексклюзивному коментарі у компанії "АТБ".

"2022 рік став винятком через загальний спад споживання, проте вже з 2023 року категорія повернулася до зростання, що свідчить про адаптацію покупців до нових умов та зміну споживчих звичок", — йдеться у відповіді.

Щодо вина, то його частка зросла з 0,2% у 2021 році до 1,0–1,2% у 2022–2025 роках.

Що вибирають покупці

У магазинах "АТБ" у категорії безалкогольного пива лідирують добре знайомі бренди, а також пиво у доступному ціновому сегменті. Найбільший попит мають класичні світлі сорти та популярні zero-версії відомих торгових марок у зручному форматі банки.

Є одразу декілька причин такого вибору у покупців:

• цінова доступність,

• висока впізнаваність брендів,

• довіра споживачів до знайомих уподобань у безалкогольному форматі.

З вином ситуація інша, оскільки безалкогольної версії цього напою представлено не так багато — лише кілька позицій. З них значна частина була додана в асортимент у 2025 році. Саме тому в цьому сегменті поки рано говорити про "топ-позиції".

До літа "АТБ" посилить асортимент

На тлі зростання попиту до безалкогольних напоїв у компанії стежать за динамікою та споживчими трендами.

У пивній категорії розглядається посилення асортименту – зокрема, за рахунок сезонного додавання zero-версій відомих брендів. Крім того, у літній сезон планується розширення у категоріях білого та ігристого вина.

"У разі збереження позитивної динаміки попиту та зростання середнього чека будемо розглядати подальше розширення асортименту безалкогольних тихих та ігристих вин", — відповіли "Телеграфу".

"Телеграф" також намагався отримати для порівняння дані спеціалізованих магазинів, однак у "GoodWine" відповіли, що інформація є конфіденційною, а відповіді "OKwine" і "Wine Point" так і не вдалося отримати.

Безалкогольне пиво і безалкогольне вино є напоями, які імітують смак класичних алкогольних аналогів, проте без вмісту спирту або ж з його мінімальною кількістю (до 0,5% або 0,05% або 0, залежно від країни та технології).

Створенням такого пива почали займатися у різних країнах у 1970-х роках, коли у зв’язку з різким зростанням маси автомобілів на дорогах почастішали аварії через сп’яніння водіїв. Особливо в ньому були зацікавлені країни, де споживання пива традиційно дуже поширене. Отримання напою, подібного до пива, але практично позбавленого алкоголю, є більш складною процедурою, ніж виготовлення звичайного пива. Тому він виходить трохи дорожчим.

Варять безалкогольне пиво практично так, як і звичайне. До рецептури входять вода, солод, хміль та дріжджі. Єдиною відмінністю є етап деалкоголізації. Для цього або зменшують кількість алкоголю на стадії бродіння, або видаляють його з готового, звареного пива.

Технологія виробництва безалкогольного та звичайного вина здебільшого збігається — у разі безалкогольного напою до всіх традиційних етапів виноробства додається видалення алкоголю з кінцевого продукту. Стверджується, що крім рівня вмісту етилового спирту основні органолептичні властивості не зазнають істотних змін.

