Украинцы переходят на "безалкоголку": как выросли продажи в "АТБ" и расширят ли выбор
На фоне растущего спроса в компании слледят за динамикой и потребительскими трендами
За последние годы в Украине заметно вырос спрос на безалкогольные напитки. В известной сети супермаркетов "АТБ" после 2022 года пиво удвоило долю продаж, а вино набирает популярность.
Еще в 2021 году безалкогольное пиво составляло около 2% от общих продаж пивной категории, а уже с 2023 года этот показатель стабилизировался на уровне около 4%. Об этом "Телеграфу" рассказали в эксклюзивном комментарии в компании "АТБ".
"2022 стал исключением из-за общего спада потребления, однако уже с 2023 категория вернулась к росту, что свидетельствует об адаптации покупателей к новым условиям и изменении потребительских привычек", — говорится в ответе.
Что касается вина, то его доля выросла с 0,2% в 2021 году до 1,0–1,2% в 2022–2025 годах.
Что выбирают покупатели
В магазинах "АТБ" в категории безалкогольного пива лидируют хорошо знакомые бренды, а также пиво в доступном ценовом сегменте. Наибольшим спросом пользуются классические светлые сорта и популярными zero-версии известных торговых марок в удобном формате банки.
Есть сразу несколько причин такого выбора у покупателей:
• ценовая доступность,
• высокая узнаваемость брендов,
• доверие потребителей к знакомым вкусам в безалкогольном формате.
С вином ситуация иная, поскольку безалкогольной версии этого напитка представлено не так много — всего несколько позиций. Из них значительная часть была добавлена в ассортимент в 2025 году. Именно поэтому в этом сегменте пока рано говорить о сложившихся "топ-позициях".
К лету "АТБ" усилит ассортимент
На фоне растущего спроса к безалкогольным напиткам в компании слледят за динамикой и потребительскими трендами.
В пивной категории рассматривается усиление ассортимента – в частности за счет сезонного добавления zero-версий известных брендов. Кроме того, в летний сезон планируется расширение в категориях белого и игристого вина.
"В случае сохранения положительной динамики спроса и роста среднего чека будем рассматривать дальнейшее расширение ассортимента безалкогольных тихих и игристых вин", — ответили "Телеграфу".
"Телеграф" также пытался получить для сравнения данные специализированных магазинов, однако в "GoodWine" ответили, что информация конфиденциальна, а ответы "OKwine" и "Wine Point" так и не удалось получить.
Безалкогольное пиво и вино
Безалкогольное пиво и безалкогольное вино представляют собой напитки, которые имитируют вкус классических алкогольных аналогов, однако без содержания спирта или же с его минимальным количеством (до 0,5% или 0,05% или 0, в зависимости от страны и технологии).
Созданием такого пива стали заниматься в разных странах в 1970-х годах, когда в связи с резким ростом массы автомобилей на дорогах участились аварии в связи с опьянением водителей. Особенно в нем были заинтересованы страны, где потребление пива традиционно было очень распространено. Получение напитка, сходного с пивом, но практически лишенного алкоголя, более сложной процедурой, чем изготовление обычного пива. Поэтому он выходит немного дороже.
Варят безалкогольное пиво практически так же, как и обычное. В рецептуру входят вода, солод, хмель и дрожжи. Единственным отличием является этап деалкоголизации. Для этого или уменьшают количество алкоголя на стадии брожения, или удаляют его уже из готового, сваренного пива.
Технология производства безалкогольного и обычного вина по большей части совпадает — в случае с безалкогольным напитком ко всем традиционным этапам виноделия добавляется удаление алкоголя из конечного продукта. Утверждается, что помимо уровня содержания этилового спирта, основные органолептические свойства не претерпевают существенных изменений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "АТБ" стартовала новая недельная акция, в рамках которой можно сэкономить до 300 грн.