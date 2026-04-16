Украинцы переходят на "безалкоголку": как выросли продажи в "АТБ" и расширят ли выбор

За последние годы в Украине заметно вырос спрос на безалкогольные напитки. В известной сети супермаркетов "АТБ" после 2022 года пиво удвоило долю продаж, а вино набирает популярность.

Еще в 2021 году безалкогольное пиво составляло около 2% от общих продаж пивной категории, а уже с 2023 года этот показатель стабилизировался на уровне около 4%. Об этом "Телеграфу" рассказали в эксклюзивном комментарии в компании "АТБ".

"2022 стал исключением из-за общего спада потребления, однако уже с 2023 категория вернулась к росту, что свидетельствует об адаптации покупателей к новым условиям и изменении потребительских привычек", — говорится в ответе.

Что касается вина, то его доля выросла с 0,2% в 2021 году до 1,0–1,2% в 2022–2025 годах.

Что выбирают покупатели

В магазинах "АТБ" в категории безалкогольного пива лидируют хорошо знакомые бренды, а также пиво в доступном ценовом сегменте. Наибольшим спросом пользуются классические светлые сорта и популярными zero-версии известных торговых марок в удобном формате банки.

Есть сразу несколько причин такого выбора у покупателей:

• ценовая доступность,

• высокая узнаваемость брендов,

• доверие потребителей к знакомым вкусам в безалкогольном формате.

С вином ситуация иная, поскольку безалкогольной версии этого напитка представлено не так много — всего несколько позиций. Из них значительная часть была добавлена ​​в ассортимент в 2025 году. Именно поэтому в этом сегменте пока рано говорить о сложившихся "топ-позициях".

Что выбирают покупатели. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

К лету "АТБ" усилит ассортимент

На фоне растущего спроса к безалкогольным напиткам в компании слледят за динамикой и потребительскими трендами.

В пивной категории рассматривается усиление ассортимента – в частности за счет сезонного добавления zero-версий известных брендов. Кроме того, в летний сезон планируется расширение в категориях белого и игристого вина.

"В случае сохранения положительной динамики спроса и роста среднего чека будем рассматривать дальнейшее расширение ассортимента безалкогольных тихих и игристых вин", — ответили "Телеграфу".

Безалкогольное пиво и вино. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

"Телеграф" также пытался получить для сравнения данные специализированных магазинов, однако в "GoodWine" ответили, что информация конфиденциальна, а ответы "OKwine" и "Wine Point" так и не удалось получить.

Безалкогольное пиво и вино

Безалкогольное пиво и безалкогольное вино представляют собой напитки, которые имитируют вкус классических алкогольных аналогов, однако без содержания спирта или же с его минимальным количеством (до 0,5% или 0,05% или 0, в зависимости от страны и технологии).

Безалкогольное пиво. Фото: Freepik

Созданием такого пива стали заниматься в разных странах в 1970-х годах, когда в связи с резким ростом массы автомобилей на дорогах участились аварии в связи с опьянением водителей. Особенно в нем были заинтересованы страны, где потребление пива традиционно было очень распространено. Получение напитка, сходного с пивом, но практически лишенного алкоголя, более сложной процедурой, чем изготовление обычного пива. Поэтому он выходит немного дороже.

Варят безалкогольное пиво практически так же, как и обычное. В рецептуру входят вода, солод, хмель и дрожжи. Единственным отличием является этап деалкоголизации. Для этого или уменьшают количество алкоголя на стадии брожения, или удаляют его уже из готового, сваренного пива.

Как делают безалкогольное пиво и вино. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Технология производства безалкогольного и обычного вина по большей части совпадает — в случае с безалкогольным напитком ко всем традиционным этапам виноделия добавляется удаление алкоголя из конечного продукта. Утверждается, что помимо уровня содержания этилового спирта, основные органолептические свойства не претерпевают существенных изменений.

Безалкогольное вино. Фото: Freepik

