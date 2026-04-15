У "АТБ" почався справжній ажіотаж на картки S.T.A.L.K.E.R. 2 — що в них такого особливого
Акція на колекційні картки у стилі популярної гри триватиме в магазині до 9 червня
У мережі "АТБ" розгорівся справжній ажіотаж навколо нової акції з колекційними картками у стилі гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl2 — в соцмережах уже з’являються відео, як їх масово скуповують.
Як повідомили в магазині, акція стартувала 15 квітня і триватиме до 9 червня. У межах пропозиції покупцям пропонують збирати унікальні картки та заповнювати ексклюзивний альманах S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а також брати участь у розіграші подарунків від партнерів.
Українці вже активно скуповують їх цілими наборами.
Що це за картки, для чого вони потрібні, які можливості відкривають і як їх можна отримати?
Щоб долучитися до акції, потрібно:
- купувати товари в "АТБ" на суму від 150 грн, товари партнерів або розрахуватись карткою "АТБ". Тоді колекційні картки коштуватимуть 5 грн;
- повна вартість карток 20 грн.
Також доступна окрема книга-альманах, яка коштує близько 400 грн — у неї можна вклеювати зібрані картки. Загалом у серії 48 карток.
Повний перелік товарів та продуктів від партнерів можна знайти на онлайн-сайті "АТБ".
Що всередині карток
Кожна картка містить QR-код, який після сканування через додаток "АТБ" відкриває доступ до бонусів, сертифікатів та цифрового контенту. Зокрема, користувачі можуть прослухати "таємниці Аномальної Зони" у межах ігрової атмосфери.
Подарунки
У межах акції заявлено понад 7 500 000 винагород. Серед них:
- ігрові копії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Standard, Deluxe та Ultimate);
- артбуки та настільні ігри;
- ноутбуки, PlayStation 5 Slim, монітори ASUS та 2E Gaming;
- ігрові периферійні пристрої HyperX та ASUS ROG;
- техніка Tefal, Electrolux, Bosch;
- рюкзаки, роутери, зарядні пристрої та інші товари.
Також учасники можуть отримати сертифікати на знижки в MOYO, Boosteroid та на гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl різних видань.
Повний список призів та їх кількість можна дізнатись на сайті.
Як активувати подарунок
Щоб отримати винагороду, необхідно:
- відсканувати QR-код на картці;
- підключити пристрій до інтернету;
- зайти в додаток "АТБ";
- натиснути "Отримати подарунок".
Після цього користувач отримує електронний сертифікат із подарунком або знижкою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла у продаж 20 листопада 2024 року. За місяць гра продалася тиражем у 2,5 мільйона копій на всіх платформах.