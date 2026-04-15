У "АТБ" почався справжній ажіотаж на картки S.T.A.L.K.E.R. 2 — що в них такого особливого

Акція на колекційні картки у стилі популярної гри триватиме в магазині до 9 червня

У мережі "АТБ" розгорівся справжній ажіотаж навколо нової акції з колекційними картками у стилі гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl2 — в соцмережах уже з’являються відео, як їх масово скуповують.

Як повідомили в магазині, акція стартувала 15 квітня і триватиме до 9 червня. У межах пропозиції покупцям пропонують збирати унікальні картки та заповнювати ексклюзивний альманах S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а також брати участь у розіграші подарунків від партнерів.

Українці вже активно скуповують їх цілими наборами.

Що це за картки, для чого вони потрібні, які можливості відкривають і як їх можна отримати?

Щоб долучитися до акції, потрібно:

купувати товари в "АТБ" на суму від 150 грн, товари партнерів або розрахуватись карткою "АТБ". Тоді колекційні картки коштуватимуть 5 грн;

товари партнерів або розрахуватись карткою "АТБ". Тоді колекційні картки коштуватимуть 5 грн; повна вартість карток 20 грн.

Як купити картки зі знижкою за 5 гривень. Фото: скріншот з "АТБ"

Також доступна окрема книга-альманах, яка коштує близько 400 грн — у неї можна вклеювати зібрані картки. Загалом у серії 48 карток.

Повний перелік товарів та продуктів від партнерів можна знайти на онлайн-сайті "АТБ".

Приклад товарів та продуктів від парнерів, що беруть участь в акції. Фото: скріншот з "АТБ"

Що всередині карток

Кожна картка містить QR-код, який після сканування через додаток "АТБ" відкриває доступ до бонусів, сертифікатів та цифрового контенту. Зокрема, користувачі можуть прослухати "таємниці Аномальної Зони" у межах ігрової атмосфери.

Сканування QR-коду дає можливість послухати цікаві історії Аномальної Зони. Фото: скріншот з "АТБ"

Подарунки

У межах акції заявлено понад 7 500 000 винагород. Серед них:

ігрові копії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Standard, Deluxe та Ultimate);

артбуки та настільні ігри;

ноутбуки, PlayStation 5 Slim, монітори ASUS та 2E Gaming;

ігрові периферійні пристрої HyperX та ASUS ROG;

техніка Tefal, Electrolux, Bosch;

рюкзаки, роутери, зарядні пристрої та інші товари.

Також учасники можуть отримати сертифікати на знижки в MOYO, Boosteroid та на гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl різних видань.

Повний список призів та їх кількість можна дізнатись на сайті.

Як активувати подарунок

Щоб отримати винагороду, необхідно:

відсканувати QR-код на картці; підключити пристрій до інтернету; зайти в додаток "АТБ"; натиснути "Отримати подарунок".

Після цього користувач отримує електронний сертифікат із подарунком або знижкою.

Як отримати подарунок, купивши колекційну картку в "АТБ" від S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скріншот з "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла у продаж 20 листопада 2024 року. За місяць гра продалася тиражем у 2,5 мільйона копій на всіх платформах.